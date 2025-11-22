Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш объяснил 24 Каналу, что погода заставляет украинские силы воевать старыми методами и уничтожая технику уже непосредственно у позиций.

Смотрите также: В тумане, где "слепнут" дроны: украинские военные применили инновационную тактику, – СМИ

Как природа помогает уничтожать вражескую технику?

Противник во время тумана применяет большое количество техники, пытается незаметно штурмовать, подводить резервы и эвакуировать раненых, что для российской армии является редкостью.

Мы не можем использовать ни дроны самолетного типа, ни беспилотные комплексы типа Mavic или Autel, потому что ничего не видим. Фактически воюем без БпАК, полагаясь на пехоту,

– отметил Отченаш.

Однако из-за чрезмерной влажности образуются болота и не проездные участки, из-за чего российская техника часто не может продвигаться. Это дает ВСУ возможность добивать всю технику, что стала неподвижной.

Что еще известно о ситуации на Покровском направлении?