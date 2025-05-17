У россиян на складе военного института в Омске заканчивается техника: спутниковые кадры

На базе хранения Омского автобронетанкового института в России спутниковые кадры зафиксировали полное опустошение запасов бронетехники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-энтузиаста Hizzo Jay в соцсети X. Количество размещенной там техники намного меньше по сравнению с прошлыми годами.

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Что сейчас находится на складе

Спутниковые кадры свидетельствуют, что на этом объекте находилось относительно небольшое количество техники, еще в 2021 году на базе было 120 танков, 89 БТР, 41 БМП и 54 пушки МТ-12 "Рапира", однако в 2025 году эту технику сняли с хранения.

В то же время бронетехника и пушки хранились под защитными чехлами, а значит, находились в относительно хорошем состоянии.

Количество техники на складе сократилось: смотрите видео

Омский автобронетанковый институт – единственное высшее учебное заведение в России, которое занимается подготовкой инженеров, специализирующихся на ремонте, обслуживании и модернизации авто- и бронетехники.

Таким образом факт снятия техники со складов учебных заведений подчеркивает наличие проблем с исчерпанием запасов техники.

К слову, в населенном пункте Суземка Брянской области 4 мая был атакован завод "Стрела", который производил электронику для оборонного комплекса России. В сети появились спутниковые снимки с последствиями удара.