В соотношении 10 к 1: в МО рассказали, как идут к технологическому превосходству над врагом
Источник:Интерфакс-Украина
Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказала о стратегии достижения технологического превосходства над врагом.
В четверг, 8 августа, во время презентации приложения Армия+, Екатерина Черногоренко выразила амбициозную цель Украины – достижение десятикратного технологического преимущества над противником через асимметричные решения и цифровизацию.
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Цифровая трансформация – путь к армии будущего
Черногоренко отметила важность цифровых сервисов для повышения эффективности и достоинства украинских защитников, а также необходимость отказа от устаревших методов ведения учета.
Наша цель – технологическое преимущество над врагом 10 к 1. И это возможно только благодаря асимметричным решениям. Цифровым сервисам, которые заботятся о защитниках и защитницах,
– заявила заместитель министра.
По словам заместителя министра понятно, что современные вызовы требуют новых подходов к ведению военных дел. Она акцентировала на том, что нужно избавляться от устаревших практик, таких как бумажные рапорты и журналы учета.
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Добавим, что 8 августа начало работу приложение Армия+. Как констатировал украинский президент, стартует оно с базовых функций. В частности, имеет возможность создавать электронные рапорты.
Однако, по словам Владимира Зеленского, программа будет наполняться новыми функциями.