"Новые образцы оружия впечатляют": Данилов прокомментировал технологические решения, которые предлагает Залужный

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о новых образцах оружия, которые уже выпускает Украина. Он убежден: наше государство делает впечатляющую технику.

В новой статье Валерий Залужный пишет о необходимости перевооружения армии. Особое внимание предлагает уделить беспилотникам, которые помогут выйти из позиционной войны. А также попробовать по-новому, без шаблонного мышления и стереотипов, взглянуть на проведение операций.

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Что Данилов сказал об оружии

Вчера (1 февраля, – 24 Канал) мы были на закрытом совещании, посвященном производству дронов в Украине. Все были приятно удивлены технологическими новинками, которые предлагали наши производители,

– рассказал Данилов.

По его словам, частный бизнес взялся за производство военной техники. Образцы, которые уже есть в промышленном производстве, поражают. Речь не только о коптерах, которые движутся в воздухе, но и о надводных и подводных дронах, а также роботизированных системах. Всем им найдется место в Силах обороны.

Предприятия государственного сектора будут делать все возможное, чтобы как можно скорее обеспечить этим оружием Вооруженные силы Украины.

Война изменилась – должно измениться и оружие

Секретарь СНБО объяснил, что война, которая началась два года назад, и та, которая продолжается теперь, – достаточно различны. Сейчас используется множество новых средств поражения и наблюдения, причем с обеих сторон.

Те же "Байрактары", которые стали военными символами 2022 года, уступили место другим дронам. Появились десятки компаний, которые производят высококачественное оружие. Старое оружие уже не так эффективно, поэтому, чтобы победить, следует одержать прежде всего технологическую победу.

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