Технология, которой 500 лет: военнослужащий раскрыл, как водная преграда спасла Киев

Россияне в течение длительного времени не могут формировать реку Оскол в районе Купянска. Именно водные преграды наиболее эффективно сдерживают продвижение врага, как это было в начале полномасштабного вторжения в районе Киева.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий, политолог Кирилл Сазонов, подчеркнув, что благодаря продуманным действиям украинских сил враг в первые недели войны не смог дойти до Киева. Он предположил, какие бы тогда последствия были для столицы.

Как средневековая технология спасла столицу?

Сазонов отметил, что в 2022 году из-за подрыва мостов и плотины на реке Ирпень западнее Киева, произошел разлив в пойме реки. Это стало препятствием на пути оккупантов.

На самом деле Ирпень – небольшая река, но тогда состоялась очень показательная ситуация, когда она немного разлилась, были взорваны мосты и враг уперся в нее. Он шел вдоль нее через Бучу с Гостомеля, прорываясь к Житомирской трассе. Но на восток, на Киев, россияне дойти не смогли,

– подчеркнул военнослужащий.

Возле Бучи, под Мощуном, шли тогда тяжелые бои. Враг, по его словам, постоянно пытался форсировать Ирпень через пойму, но не мог. Техника увязла, потому что там было болото, грязь, а попытки навести переправу заканчивались ничем.

Если бы реку Ирпень было легко преодолеть, остались мосты, не было бы разлива, и россияне смогли бы навести переправу, я почти уверен, что они были бы в Киеве. Тогда бы продолжались городские бои, как сейчас в Покровске. Например, на Оболони, на площади Тараса Шевченко, на Куреневке. Ничто бы не сдержало то количество российской техники, а река – сдержала,

– подчеркнул политолог.

Поэтому эта еще средневековая технология, которой 500 лет, когда на пути противника становится препятствие – не обязательно водная, даже грязь – тоже, работает и сегодня.

Обратите внимание! В то же время и враг пытается нарушить логистику украинских сил и соответственно оборону на Харьковщине. Именно с этой целью он нанес удар по дамбе Печенежского водохранилища. Однако, по словам Кирилла Сазонова, украинцы готовились к этим ударам россиян и разработали альтернативные пути логистики.

"Враг сейчас также сталкивается с большими проблемами и несет значительные потери на Купянщине, пытаясь форсировать реку Оскол. Он постоянно пытается выстроить логистику через эту реку. Даже имеет плацдарм на нашем берегу, и на своем, но своей цели не достигает", – отметил Кирилл Сазонов.

Также украинские защитники из 57 ОМБр, которые работают у Волчанска, рассказывают, что россияне и там пытаются пересечь небольшую реку, но, по их словам, ни один оккупант не смог ее перейти.

Что происходит на фронте?