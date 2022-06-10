Тела убитых мариупольцев россияне выбрасывают с мусором, холеру лечить не будет как – Андрющенко

В Мариуполе после того, как произошла замена коллаборантов россиянами, ускорилась работа по разбору завалов уничтоженных домов. Российские оккупационные власти вместе с бетоном выбрасывают на мусор тела погибших мариупольцев.

Ситуация в Мариуполе только усугубляется

Соответствующую информацию в эфире канала "Рада" озвучил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает 24 канал. По его словам, ситуация в Мариуполе только усугубляется.

Кстати Ближайшие 1 – 2 месяца будем наблюдать за очень интересными процессами, – советник мэра Мариуполя

Он рассказал, что в Мариуполе продолжается работа по разборам завалов, которые, по его словам, ускорились после того, как произошла замена коллаборантов на россиян.

Россияне разбирают завалы, не доставая людей и без поиска тел погибших,

– сказал Андрющенко.

Советник Вадима Бойченко отметил, что в Мариуполе уничтожены сотни домов. Оккупанты вместе с мусором выбрасывают тела погибших мариупольцев на мусорный полигон.

Ранее в Мариупольском городском совете информировали, что почти под каждым разрушенным зданием от 50 до 100 убитых .

Какая ситуация с холерой

Петр Андрющенко заявил, что украинские власти имеют большой вызов по поводу холеры и возникновения эпидемии в Мариуполе. Он подчеркнул, что со стороны оккупационных властей нет никакой реакции на угрозы, несмотря на то, что об эпидемии уже предупреждала и Великобритания .

По словам Андрющенко, ситуация очень угрожала из-за условий, возникших в Мариуполе в результате обстрелов и отношения России. Он отметил, что из-за холеры в Мариуполе могут быть тысячи смертей.

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Советник мэра Мариуполя заявил, что в городе нет лекарств и людей, которые могли бы лечить больных. По его словам, единичные случаи холеры, уже фиксирующие в городе, могут привести к эпидемии.

Андрющенко рассказал, что российские кафиры не допускают Украину в Мариуполь. Поэтому украинские власти обращаются в международные организации, чтобы они вмешались в ситуацию.

Россияне не убирают тела свои

Российские кафиры наплевали на тела мирных жителей и даже на своих павших товарищей. В частности, сеть облетела фото с телом российского военного, которое продолжает находиться в воронке от удара.

Это критически много, – советник мэра Мариуполя сказал, сколько людей остается в блокадном городе

Комментируя, что россияне не забирают свои тела, Андрющенко сказал, что "это постоянный вопрос без ответа". По его мнению, это следует оценивать сквозь бесчеловечные взгляды россиян, а не с гуманистическим подходом украинцев.

Советник Вадима Бойченко заявил, что на 9 июня тело российского военного продолжало лежать в Левобережном районе Мариуполя рядом с поселком Виноградное.

Какая ситуация в Мариуполе

Российское вторжение привело к гуманитарной и экологической катастрофе в Мариуполе. В середине мая в ВОЗ предупреждали, что из-за отсутствия воды в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний , включая холеру.

9 июня в ВОЗ заявили, что в Мариуполе действительно может возникнуть холера, но пока не подтверждают ее вспышку .

Андрющенко 6 июня подтвердил информацию, что оккупационные власти закрывают Мариуполь на карантин из-за эпидемии. По его словам, россияне в Ростове-на-Дону разворачивают инфекционные отделения , в которых готовятся принимать своих военных.

Также кафиры запретили купаться в Азовском море .

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