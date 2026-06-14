Упоминание о Холокосте было неслучайным: эксперт проанализировал послание Путина Трампу

Недавно в Польше обратились к украинским властям с призывом пересмотреть решение о присвоении одному из подразделений ВСУ названия "имени Героев УПА". А 14 июня Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом заявил, что Владимиру Зеленскому "не стоит забывать трагедию Холокоста".

Политолог Игорь Чаленко высказал в эфире "24 Канала" мнение, что Путин пытается спекулировать на теме недавнего скандала с Польшей. Используя тему ОУН, Россия хочет доказать, что Украину якобы "нужно денацифицировать".

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"Это попытка усилить тезис России о необходимости денацификации Украины и так далее. Это проблема, когда звучат подобные вещи, особенно в поздравительном сообщении во время телефонного разговора в такой знаменательный день. Это показывает, что Россия продолжает работать над расколом западного мира относительно поддержки Украины", – пояснил эксперт.

По его словам, сейчас прилагается много усилий, чтобы объединиться вокруг ускорения завершения войны. Путин этому максимально сопротивляется, что, в частности, демонстрирует телефонный звонок Трампу.

Обратите внимание! Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который длился около 55 минут. Так называемый глава Кремля поздравил президента США с 80-летием, после чего стороны обсудили возможные контакты между представителями двух стран. Во время разговора также затрагивались международные вопросы. В частности, как пишут российские СМИ, особое внимание стороны уделили войне в Украине.

Чаленко о телефонном разговоре Трампа и Путина: смотрите видео

Что известно о скандале с Польшей?

26 мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных сил Украины почетное наименование "имени Героев УПА", чем вызвал возмущение Польши. Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш обратился к украинским властям с призывом пересмотреть решение. По его словам, оно вызывает негативную реакцию в польском обществе.

Это вызвало дискуссию в Польше. Президент Кароль Навроцкий уже начал говорить, что Владимира Зеленского следует лишить ордена Белого Орла, который является высшей государственной наградой страны. Однако сейчас в Варшаве хотят дождаться реакции Киева. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что "Украина должна исправить ошибку".

В МИД Украины отреагировали на обострение отношений с Польшей. Там призвали искать пути к объединению и не давать возможности российской пропаганде расшатывать отношения между странами. Несмотря на обострение, процесс эксгумации и поисковых работ по жертвам Волынской трагедии продолжается.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский даже сменил аэропорт для зарубежных визитов. В частности, 7 июня президент посетил Великобританию. Обычно для зарубежных поездок он использовал только польский Жешув, однако на этот раз летел через Кишинев.