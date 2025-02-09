Мог произойти сдвиг: стоит ли беспокоиться из-за разговора Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что имел телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Если американский лидер озвучил этот факт, это может означать, что ему удалось достичь каких-то результатов этим разговором.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лисный. По его словам, скоро станет известно, действительно ли это так, потому что события развиваются очень быстро.

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"Если Трамп это озвучивает, то считает, что каких-то промежуточных тактических результатов он этим разговором достиг, и поэтому о нем надо заявить миру, что есть какой-то сдвиг. Прав ли я, или не прав – покажет время. Здесь не так долго осталось ждать, потому что события развиваются достаточно быстро", – сказал он.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" публикации о разговоре Трампа и Путина. Ранее он постоянно подчеркивал, что никаких контактов не было, потому что не о чем говорить. Это изменение линии поведения России может свидетельствовать о том, что происходят консультации и есть какой-то сдвиг.

Главное – это результат

Олег Лесной предположил, что мирного плана Трампа еще нет, но он находится в активной работе. Поэтому Украина должна быть в этом процессе, проводить консультации на разных уровнях, но не обязательно очных.

Не обязательно очных, потому что логика таких переговоров следующая. Только тогда, когда есть определенные результаты, идет какое-то озвучивание. Если работа продолжается, не нашли общих точек соприкосновения или находятся в поиске этих точек соприкосновения, происходит тишина,

– объяснил он.

То, что Трамп поговорил с Путиным, может вызвать у украинцев определенную настороженность. Однако сначала состоялась встреча лидера Штатов с Президентом Украины Владимиром Зеленским в декабре 2024 года, еще до инаугурации Трампа.

Поэтому первая встреча состоялась не с Путиным. То, что Трамп позвонил – возможно, это даже такой тактический ход. Трамп подыграл Путину,

– считает политолог.

Вероятно, Трамп считает, на него не распространяются никакие правила. В частности, эти мифические надежды Путина, что если к нему позвонили, то он "важнее чем тот, кто звонил". Однако в мире понимают, кто лидер.

"Ситуация зашла в такое русло, что неважно, как это происходит. Важно, чтобы результат для нас был хороший. А кто с кем поговорил – уже будет не важно, когда будет достигнуто то, что нам необходимо. Справедливый мир может достигаться разными способами", – добавил Лисный.