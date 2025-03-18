Я очень этого боюсь, – расследователь Грозев назвал главную опасность разговора Трампа с Путиным

Сегодня, 18 марта 2025 года, запланирован телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Стороны, вероятно, будут обсуждать условия временного прекращения огня на территории Украины. Последствия диалога могут быть опасными для нашего государства.

Есть опасения, что лидер США может пойти на уступки кремлевскому диктатору для начала 30-дневного перемирия. Путин, вероятно, потребует территориальных уступок со стороны Украины или прекращения военной помощи для ВСУ. Об этом 24 Каналу рассказал журналист-расследователь издания "Bellingcat" Христо Грозев, отметив, что Трампу, учитывая его политическое положение, очень нужно это прекращение огня.

Смотрите также Пришло время для "плана Б": как Трамп отреагирует на требования Путина о 30-дневном перемирии

Трамп может пойти на уступки Путину

Христо Грозев отметил, что лидеру США очень нужно временное перемирие на территории Украины, ведь он не сдержал своих предвыборных обещаний.

Трамп утверждал, что ему удастся достичь прекращения российско-украинской войны сразу после того, как станет президентом.

Ему важно показать хотя бы какой-то успех в переговорном процессе. Я очень боюсь, что Путину это известно, и он в последний момент будет озвучивать какие-то требования, которые Трамп будет готов принять, только для того, чтобы сказать, что добился всего, что обещал,

– высказался журналист-расследователь.

Однако европейские лидеры, вероятно, не готовы поддаваться на манипуляции кремлевского диктатора.

По мнению Грозева, если Трамп и согласится с какими-то условиями Путина, а для других стран они будут неприемлемыми, то 30-дневного перемирия, возможно, не будет.

Сегодня мы об этом узнаем. Я надеюсь, что Трамп подготовился и все же будет знать, какие границы приемлемы для Путина,

– сказала он.

Журналист-расследователь также добавил, что не стоит забывать и о ситуации внутри России. В Кремле есть люди, которые имеют разные взгляды относительно вероятного прекращения огня на территории Украины.

К слову, в России подтвердили, что между Путиным и Трампом состоится телефонный разговор, во время которого они планируют обсудить нормализацию отношений между странами, а также ситуацию в Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что определенные договоренности уже есть, но остается много вопросов. Формат объявления результатов разговора пока не определен.