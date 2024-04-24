Госдеп США внес телемарафон в отчет о нарушениях прав человека
Источник:U.S. Department of State
Госдепартамент США обнародовал ежегодный отчет о соблюдении прав человека в мире, в частности в Украине. В нем и упомянули о телемарафоне "Единые новости" как примере нарушения свободы выражения мнений.
Текст отчета обнародовали на сайте Госдепа Соединенных Штатов.
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Госдеп о телемарафоне
Госдеп отметил, что Конституция и законы Украины предусматривали свободу выражения взглядов, в том числе для прессы и других СМИ, но, как он заявил, власть не всегда уважала эти права.
По его словам, подписания указа о введении военного положения в феврале 2022 года якобы позволило ввести ограничения для СМИ и медиасвободы.
Например, национальный телемарафон – сменная платформа каналов, которые придерживаются правительственной линии относительно репортажей о войне – обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм,
– говорится в отчете.
Кроме того, по информации Госдепа, некоторые СМИ сообщали об отстранении от выгодных контрактов на наземное вещание и давление со стороны Офиса Президента еще весной 2022 года.
В отчете утверждается, что правительство "запрещало, блокировало или накладывало санкции на СМИ и отдельных журналистов", которые считались угрозой национальной безопасности или которые выражали позицию, что, по мнению властей, подрывала суверенитет и территориальную целостность страны.
"Некоторые ораторы, которые критиковали правительство, также были занесены в черный список правительственных программ новостей. Журналисты-расследователи, которые критиковали правительство, иногда становились мишенью негативных кампаний в социальных сетях, иногда через дружественные к правительству каналы", – пишут в отчете.
В Госдепе добавили, что на свободу СМИ в Украине продолжали влиять и другие практики, в частности самоцензура. В отчете утверждают, что за несколькими исключениями люди в Украине обычно могут публично и частно критиковать правительство и обсуждать вопросы, представляющие общественный интерес, не опасаясь "официальных репрессий".
Перенаправление средств с телемарафона на ВСУ: что ответил Шмыгаль
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказал свое мнение относительно петиции о перенаправлении средств, выделенных для телемарафона Единые новости и телеканала FREEDOM, на закупку дронов и пикапов для Вооруженных Сил Украины. Он ответил, что такое перенаправление является нецелесообразным.
- В своем ответе Шмыгаль отметил важность финансирования телемарафона в противодействии вооруженной агрессии России против Украины, особенно в информационном пространстве.
- По словам премьер-министра, обеспечение информационной безопасности является составляющей национальной безопасности, поэтому перераспределение средств, предложенный в петиции, является нецелесообразным.
- Шмыгаль отметил, что обеспечение информационной безопасности является частью государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, а реализация единой информационной политики – приоритетным вопросом национальной безопасности.