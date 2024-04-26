В ОП жестко отреагировали на отчет США о телемарафоне и нарушениях прав человека

Госдеп США обнародовал отчет о нарушениях прав человека, определенные пункты касались Украины. В частности говорится о насильственных исчезновениях, пытках, жестоком обращении, серьезных проблемах с независимостью судебной власти. Завершается это все телевизионным марафоном.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил 24 Каналу, что такой отчет является странным, учитывая исторический контекст, котором мы находимся. Выглядит так, будто в Украине нет жестокой войны, оккупации и большого количества погибших гражданских.

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Действительно ли есть проблемы со свободой слова

Украина уже более 2 лет живет в состоянии войны. Нас ежедневно атакуют ракетами, убивают военных и гражданских, поэтому довольно странными выглядят пункты об ограничении прав человека. По словам Подоляка, неизвестно, как бы вели себя другие демократические страны, находясь в таком состоянии.

Безусловно, есть определенные сложности, особенно на территориях, где идут боевые действия. Безусловно, есть определенные нарушения. Да, но это война. И у нас есть контрольные органы, например, прокуратура, которая постоянно оперирует теми или иными данными, пробует навести порядок. Надо с пониманием к этому относиться,

– подчеркнул советник ОПУ.

Он добавил, что в Украине есть свобода слова, а телемарафон – это площадка, которую захотело иметь государство, чтобы на нем четко проводить определенные информационные программы. Но цензура не введена.

Любой может продавать информационный продукт в любом количестве. Просто государство хочет иметь определенный инструмент для того, чтобы проводить контринформационную работу с учетом масштаба информационной работы России.

Каково значение телемарафона

По словам Подоляка, сейчас ведется большая дискуссия в формате оскорблений, деструкции, компромата – все это может наносить вред Украине. К тому же существуют социальные сети, которые абсолютно неконтролируемые. Поэтому государство все-таки должно получить соответствующий инструмент и с ним работать.

Ограничивает ли это право других людей говорить или публиковать что-то? Нет, не ограничивает,

– добавил советник председателя ОПУ.

То есть вместо того, чтобы написать, как ведет себя Россия и как страдает Украина – обсуждают телемарафон. Разумно было бы сказать о том, что до сих пор делает страна-агрессор в Совбезе ООН, в международном Красном Кресте, что делает международный Красный Крест на территории России, почему к пленным военнослужащим никого не пускают, почему не работают Женевские конвенции.

Вместо того, чтобы это прописать, мы напишем, что у них марафон, что он имеет плохой вид. Шесть каналов, которые работают, потому что государство хочет иметь определенную площадку,

– сказал Михаил Подоляк.

При этом все другие медиа также работают, их не закрывают, цензуры нет. Поэтому надо учитывать то, что будет после таких отчетов и кому они идут на пользу.

Отчет Госдепа США: контекст