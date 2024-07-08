Тело отбросило на 15 метров: на Харьковщине нашли 2-месячного младенца, которого убила российская мина

На Харьковщине недалеко от села Циркуны 7 июля на российские мины подорвалось гражданское авто с пассажирами. По уточненной информации, погибли 6 человек.

Заметим, что вчера сообщали о четырех жертвах. В частности, нашли двухмесячную девочку, которая погибла из-за российской мины.

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Сколько людей погибло в результате подрыва на мине

Вечером 7 июля возле села Циркуны Харьковского района подорвалось гражданское авто, которое наехало на противотанковую мину.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что жертвами стали шесть человек.

Среди погибших:

53-летний водитель автомобиля;

его 64-летняя сестра;

мужчина около 40 лет, возможный племянник водителя;

25-летняя женщина, вероятно, племянница водителя;

ее 5-летний сын;

2-месячный младенец - вероятно дочь 25-летней женщины.

По словам начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, 2-месячную девочку взрывной волной отбросило на 15 метров от матерей.

Поиски продолжались со вчерашнего дня, первыми шли взрывотехники – проверяли территорию,

– рассказал он.

Синегубов добавил, что работы на месте трагедии завершены, тела погибших передали в морг. В дальнейшем будут проводиться ДНК-экспертизы.

К слову, подобная трагедия произошла в Харьковской области 24 июня. Тогда в результате подрыва гражданского авто на мине погибли два человека.