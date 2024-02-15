На 3 день после исчезновения: в Черновицкой области водолазы нашли тело девочки

В Черновицкой области три дня продолжались поиски ребенка. Девочка вместе с братом переходили мост и упали в реку. Утром 15 февраля водолазы нашли ее тело.

Так, тело 8-летней девочки, которая упала в реку, нашли вблизи села Корытное в пределах 5 – 7 километров от места исчезновения. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Черновицкой области Каролина Маришева.

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Поиски ребенка продолжались с 13 февраля

Поиски пропавшего ребенка возобновили утром 15 февраля. Пресс-секретарь ГСЧС Мирослава Иванчук рассказала, что тело находилось в воде. Его нашли водолазы.

Известно, что 13 февраля в селе Бережонка Баниловской общины Вижницкого района 8-летняя девочка возвращалась из школы вместе со своим 15-летним братом.

По словам юноши, они переходили мостик и упали в реку. Парень выплыл из водоема, а девочка исчезла из поля зрения,

– отметили в ГСЧС.

Девочку искали почти 130 человек, в частности, 46 чрезвычайников, работники полиции, местные жители.

От ГСЧС привлекли 6 единиц техники, 3 плавсредства и 2 БПЛА. Поисковые группы обследовали русло реки, берег, а еще прилегающую территорию. Кроме того, водолазы Службы спасения проводили поиски в водоеме.

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Тело пропавшей девочки нашли водолазы / Фото ГСЧС

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На Киевщине вытащили тело мальчика

Накануне, 14 февраля, в полиции сообщили, что нашли тело 11-летнего мальчика, который исчез в результате трагического несчастного случая.

Сообщение о том, что в одном из прудов села Масловка тонет ребенок, поступило 13 февраля.

Полицейские установили, что возвращаясь домой от бабушки 11-летний мальчик вместе с 10-летней сестрой решили прогуляться по льду. Лед не выдержал, к сожалению, ребенок провалился.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

"Уважаемые родители! Не оставляйте без присмотра малолетних детей! В случае исчезновения ребенка, сразу звоните на 102!" – призывают в полиции.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка.