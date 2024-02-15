Так, тіло 8-річної дівчинки, яка впала в річку, знайшли поблизу села Коритне в межах 5 – 7 кілометрів від місця зникнення. Про це повідомила речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева.

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Пошуки дитини тривали з 13 лютого

Пошуки зниклої дитини відновили вранці 15 лютого. Речниця ДСНС Мирослава Іванчук розповіла, що тіло перебувало у воді. Його знайшли водолази.

Відомо, що 13 лютого в селі Бережонка Банилівської громади Вижницького району 8-річна дівчинка поверталася зі школи разом зі своїм 15-річним братом.

Зі слів юнака, вони переходили місток і впали в річку. Хлопець виплив із водойми, а дівчинка зникла з поля зору,

– зазначили у ДСНС.

Дівчинку шукали майже 130 людей, зокрема, 46 надзвичайників, працівники поліції, місцеві жителі.

Від ДСНС залучили 6 одиниць техніки, 3 плавзасоби та 2 БпЛА. Пошукові групи обстежили русло річки, берег, а ще прилеглу територію. Окрім того, водолази Служби порятунку проводили пошуки у водоймі.

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Тіло зниклої дівчинки знайшли водолази / Фото ДСНС

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24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої дитини.

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