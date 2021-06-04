Тема Украины может подниматься, – Кремль о встрече Путина и Байдена

Глава Кремля Владимир Путин встретится с американским президентом Джо Байденом уже 16 июня в Женеве. Российская сторона говорит, что будут говорить не только о двусторонних отношениях, но и о Беларуси, могут затронуть и тему Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует ТАСС. Сейчас фиксированной повестки переговоров нет.

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Путин может разъяснить ситуацию относительно Беларуси

Президент России предоставит главе Белого дома разъяснения по ситуации в Беларуси. Путин якобы отметит, что не поддерживает ни одно санкционное давление и вмешательство во внутренние дела государства-соседа.

Не исключаем, что и тема Украины будет подниматься,

– добавил Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, главы государств будут обсуждать те вопросы, которые сочтут нужным. Встреча может состояться, как лично, так и с участием делегаций – речь идет о ближайших советниках.

Что сказал Песков о встрече Путина и Зеленского

Значительно меньше Песков сообщил о возможной встрече президента России с президентом Украины, пишет Интерфакс.

Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы знаете все ответы господина Зеленского. Какие-то совсем конкретные, деловые предложения по повестке дня по линии Офиса Президента мы пока не получили,

– сказал Песков.

Рупор Кремля также напомнил, что у Зеленского предложили обсудить вопрос Крыма. А это российскую сторону совсем не устраивает, ведь "не коррелируется с тем, что говорит Путин".

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