После выборов отправят всех, – оппозиционерка о темпах мобилизации в России

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении штата оккупационной армии. Составит он более двух миллионов человек.

Пока у Путина есть определенные категории населения, откуда берут мобилизованных. Но после выборов пойдут на фронт все россияне. Такое мнение в разговоре с 24 Каналом выразила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Кого будут забирать на войну

Пока у Путина есть некоторые категории населения, которые пополняют ряды его оккупационной армии. Это заключенные, жители российских окрестностей, иммигранты из Азии.

"Он наберет эти 200 – 300 – 400 тысяч из того резерва, который у него есть. Дальше выборы, а потом пойдут все", – отметила Романова.

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По мнению главы благотворительного фонда, после выборов Путин не станет громко заявлять о мобилизации, которая и так не прекращается в России.

Просто будут ходить и забирать людей, как это происходит сейчас. Как сейчас работает так называемый администрированный надзор. Это когда условно осужденные, они попадают под наблюдение. Им всем говорят: либо подписываешь контракт и идешь в армию, либо твой срок превращается в реальный. Гребут со всех углов,

– объяснила она.

По ее словам, есть облавы, где забирают россиян тоже. В частности, "билет" на войну получают и отчисленные из вузов студенты.

"Есть безумцы, которые идут добровольно под действием пропаганды или чего-то еще. Пока у Путина все хорошо с человеческими жизнями", – добавила Романова.

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