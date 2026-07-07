"Теневой флот" выходит из засады: СБС поразили 8 российских танкеров за одну ночь

Украинские дроны поразили 8 российских танкеров в ночь на 7 июля. Все танкеры идентифицировали, они находятся под международными санкциями.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

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Что известно о поражении судов "теневого флота"?

Операцию по подведению 8 кораблей с топливом, 1 сухогруза и 1 парома успешно выполнили бойцы 414-й ОБР "Птицы Мадяра".

Атакованные суда, как рассказал командующий СБС, обладают дедвейтом (полной грузоподъемностью) по 7000 тонн, длиной по 140 метров, были построены в 2006 – 2012 годах. Речь идет о таких кораблях:

Венера-3;

Сонор-1;

Сонор-17;

Климена;

Тети;

Алексей Саврасов;

Пенелопа;

выясняется.

Также "Мадьяр" отметил, что в течение ночи 7 июля СБС отработали всего по 58 военным целям. Крымский рубильник этой ночью тоже хлопал глазами, – энергоузлы горели вместе с логистикой, – написал он и пообещал впоследствии предоставить детали атаки.

К слову, в Генштабе отметили, что в ночь на 7 июля под удары Сил обороны попали предприятия ВПК "Кремный ЭЛ" в Брянске и Брянский химический завод в Сельце, нефтебаза аэродрома "Белгород", два железнодорожных моста в оккупированном Крыму, а также склады материально-технического обеспечения. Последствия атак уточняются.

Напомним, что в ночь на 6 июля Силы беспилотных систем поразили 47 российских военных целей. По словам командующего СБС Роберта Бровди, были атакованы два танкера с горючим, следовавших из Таганрога в оккупированный Крым, нефтебазу в Керчи, РЛС "Небо-У" и две пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф". Каждый из танкеров перевозил около 7 тысяч тонн бензина.