Теперь без е-голосования на выборах: киберспециалисты ГУР взломали систему госуслуг России
Источник:Суспильне
Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны 16 марта взломали систему государственных услуг России. Именно через эту систему осуществляли электронное голосование на "выборах" президента России.
Журналисты Суспильного со ссылкой на источники в ГУР МО отметили, что теперь россияне имеют проблемы с электронным голосованием на выборах. Сайт государственных услуг страны-агрессора не работает.
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Киберспециалисты ГУР взломали сайт госуслуг России
Собеседник рассказал журналистам, что сайт государственных услуг России сейчас "лежит". В таком же состоянии находится и система голосования.
Киберспециалисты обошли все системы защиты. Так будет продолжаться до конца голосования,
– отметил источник.
В разведке также отметили, что кроме этого, продолжают осуществлять атаки на электронные сервисы партии Владмира Путина "Единая Россия". В конце концов работа киберспециалистов Главного управления разведки продолжается.
В России продолжаются “выборы” президента России
- В России 15 марта началось трехдневное голосование на так называемых "выборах президента России". Это голосование впервые в истории страны-агрессора продлится 3 дня – с 15 по 17 марта.
- Уже 16 марта в путинской партии "Единая Россия" заявили, что фиксируют якобы широкомасштабные DDoS-атаки на все электронные сервисы партии. Приостановлена работа второстепенных партийных ресурсов.
- Также на избирательных участках продолжают портить избирательные участки. В частности, в ящики с бюллетенями выливают краски или зеленки, или осуществляют поджоги.
- В то же время путинские сторонники продолжают устраивать цирк на избирательных участках по всей территории страны-агрессора. Так, в Якутске на избирательном участке устроили "шоу" шаманы, а на нескольких избирательных участках появился мультипликационный персонаж, который россияне используют для пропаганды, – Чебурашка.
- Стоит отметить, что в Государственном департаменте США заявили, что не признают легитимность результатов голосования на выборах президента России на временно оккупированных территориях. В Госдепе также подтвердил признание Соединенными Штатами Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Крыма как неотъемлемых частей Украины.
- К тому же председатель комитета иностранных дел Европарламента Дэвид Макалистер заявил, что Европейский парламент не признает результаты выборов президента России. По словам евродепутата, эти выборы "ничего общего с демократией не имеют".