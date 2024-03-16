Теперь без е-голосования на выборах: киберспециалисты ГУР взломали систему госуслуг России

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны 16 марта взломали систему государственных услуг России. Именно через эту систему осуществляли электронное голосование на "выборах" президента России.

Журналисты Суспильного со ссылкой на источники в ГУР МО отметили, что теперь россияне имеют проблемы с электронным голосованием на выборах. Сайт государственных услуг страны-агрессора не работает.

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Киберспециалисты ГУР взломали сайт госуслуг России

Собеседник рассказал журналистам, что сайт государственных услуг России сейчас "лежит". В таком же состоянии находится и система голосования.

Киберспециалисты обошли все системы защиты. Так будет продолжаться до конца голосования,

– отметил источник.

В разведке также отметили, что кроме этого, продолжают осуществлять атаки на электронные сервисы партии Владмира Путина "Единая Россия". В конце концов работа киберспециалистов Главного управления разведки продолжается.

В России продолжаются “выборы” президента России