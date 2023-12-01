Теперь без очередей: документы ВВК больше не нужно возить лично

В Украине упростили процессы, связанные с прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК) для раненых военнослужащих ВСУ и Минобороны. Теперь их не нужно возить лично.

Соответствующие изменения в законодательство разработало Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения, Министерством цифровой трансформации и общественными организациями.

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Как результат – раненному военному больше не нужно привозить документы лично в воинскую часть после решения ВВК об отпуске или непригодности,

– сообщили в Минобороны.

Теперь учреждения здравоохранения будут получать документы из воинских частей и ТЦК и СП через систему электронного документооборота. В частности, речь идет о таких документах:

справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья)

постановление ВВК о необходимости отпуска для лечения

постановление ВВК о непригодности к военной службе

другие документы, необходимые для формирования решения ВВК

Быстро и с уважением получать услуги

В свою очередь в Минцифре отметили, что военно-врачебная комиссия – тяжелая, бюрократическая и часто пренебрежительная процедура.

"Бойцы, несмотря на ранения, вынуждены часами стоять в очередях, чтобы занести несколько бумажек. Это демотивирующий и долгий процесс", – заявили в министерстве, подчеркнув, что цифровизация будет способствовать тому, что военные смогут быстрее и с уважением получать услуги.

Что для этого нужно

В Министерстве обороны уточнили, что для передачи электронных документов военному нужно предоставить свое согласие на обработку персональных данных в учреждении, откуда будут направляться документы.

Если у учреждения, в которое вы обратились, нет системы электронного документооборота, ведомство советует обращаться на горячую линию Минобороны по номеру 0 800 500 442.