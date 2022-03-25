"Теперь ему точно п**да": противотанкисты ВСУ ярко уничтожили российскую технику

Противотанкисты Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и территориальная оборона Украины продолжают боевую работу по уничтожению бронетехники врага.

О новых потерях врага свидетельствует видео, опубликованное Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.

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Противотанкисты ВСУ ярко уничтожили российскую технику

Потери российских оккупантов неустанно растут. Тем временем украинская армия получает все больше вражеской техники.

Противотанкисты Сухопутных войск ВС Украины и территориальная оборона ВС Украины продолжают боевую работу по уничтожению бронетехники врага,

– отметили в Генштабе.

Кроме того, наши войска пообещали, что будет продолжение.

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Отметим, украинские военные и представители территориальной обороны уже больше месяца нещадно уничтожают всю вражескую технику, которая попадается им на пути, а также собирают "трофеи".