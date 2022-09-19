Правительство разрешило подавать заявление на пенсии через руководителей общин: как это будет работать
19 сентября 2022 , 11:10Читати новину українською
Источник:телеграм Тараса Мельничука
Заявления на пенсии можно будет передавать через председателей территориальных общин. Закон распространяется только на оккупированные или окруженные врагом территории, зону проведения боевых действий, а также на деоккупированные территории в течение 3 месяцев с момента их освобождения.
Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины.
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Как подать заявление через своего руководителя общины
На какие территории распространяется закон:
- Районы проведения военных (боевых) действий;
- населенные пункты, находящиеся во временной оккупации или в окружении (блокировке);
- деоккупированные населенные пункты (возможность действует в течение трех месяцев с момента деоккупации).
Что делать:
- Заявление должен принять глава территориальной общины. Это может быть сельский, поселковый, городской глава или староста.
- В заявлении, кроме своих данных, также следует указать дату и место, куда вы его подаете, а также должность, фамилию и имя того, кто ее принимает.
- Тогда глава общины должен передать документ в орган Пенсионного фонда Украины или орган социальной защиты населения.
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- Недавно Правительство приняло новые законодательные изменения по выплате пенсий. Поскольку банкоматы на деоккупированных территориях работают не везде, жители освобожденных территорий смогут получать пенсию наличными. Деньги будет доставлять Укрпочта.
- Доставку пенсий по Укрпочте уже согласовали для жителей деоккупированных районов Харьковщины. Напомним, что передвижные отделения уже начали развозить пенсии, поэтому свои выплаты получат все, кто должен.
- Стало известно, что если пенсионер переедет заграницу на постоянное место жительства, выплаты в Украине ему могут прекратить. Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.
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