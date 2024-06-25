Кризис власти Путина, – Пионтковский сказал, что произошло в Дагестане

Теракт в Дагестане, который состоялся 23 июня, сильно напугал российские власти. Для Кремля такие события являются сильным подрывом репутации Владимира Путина.

Такое мнение 24 Каналу выловил публицист из Соединенных Штатов Америки Андрей Пионтковский, отметив, что теракт совершили родственники руководителя администрации района. То есть была привлечена сама власть.

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По словам Пионтковского, самое страшное для России и путинского режима – это основные участники высшей элиты Дагестана, не в полном составе семья одного из руководителей администрации района. Он также является секретарем "Единой России" по всему Дагестану.

Кроме этого, многие участники теракта являются из школы так называемого "Национального героя Дагестана", большинство из которых являются бойцами "без правил".

То есть высшая политическая элита Дагестана – это серьезный показатель,

– отметил российский публицист из США.

Он рассказал, что некоторые прокремлевские телеграм-каналы в истерике бьются и требуют осудить участников теракта.

То есть полный кризис власти для Путина в Дагестане,

– подчеркнул Пионтковский.

Коротко о теракте в Дагестане

Вечером 23 июня произошли стрельба и пожар в Махачкале и Дербенте, почти одновременно стрельба происходила и в столице Дагестана. Первыми жертвами нападавших стали полицейские и священник РПЦ, всего погибли 24 человека. Пропагандисты заявляют, что в терактах участвовали двух сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Омарова. Обоих террористов ликвидировали.