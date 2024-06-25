Таку думку 24 Каналу виловив публіцист зі Сполучених Штатів Америки Андрій Піонтковський, зауваживши, що теракт скоїли родичі керівника адміністрації району. Тобто була залучена сама влада.

Дивіться також Чому Путін ігнорує теракти в Дагестані: в ISW проаналізували ситуацію

За словами Піонтковського, найстрашніше для Росії та путінського режиму – це основні учасники вищої еліти Дагестану, не в повному складі сім'я одного з керівників адміністрації району. Він також є секретарем "Єдиної Росії" по всьому Дагестану.

Крім цього, багато учасників теракту є зі школи так званого "Національного героя Дагестану", більшість з яких є бійцями "без правил".

Тобто вища політична еліта Дагестану – це серйозний показник,

– зауважив російський публіцист із США.

Він розповів, що деякі прокремлівські телеграм-канали в істериці б'ються та вимагають засудити учасників теракту.

Тобто повний кризис влади для Путіна в Дагестані,

– підкреслив Піонтковський.

Коротко про теракт в Дагестані

Увечері 23 червня відбулися стрілянина та пожежа в Махачкалі та Дербенті, майже одночасно стрілянина відбувалася й у столиці Дагестану. Першими жертвами нападників стали поліцейські та священник РПЦ, загалом загинули 24 людини. Пропагандисти заявляють, що у терактах брали участь двох синів голови Сергокалинського району Дагестану Омарова. Обох терористів ліквідували.