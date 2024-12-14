СМИ назвали имя подозреваемого в теракте в Днепре

Днем 14 декабря в Днепре прогремел взрыв возле здания ТЦК и СП. Подозреваемого в теракте уже задержали. Им оказался житель Днепропетровской области.

Так, до теракта в Днепре мог быть причастен Рубен Восканян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина" и местные телеграм-каналы.

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Что известно о подозреваемом в теракте в Днепре

СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что в теракте подозревают жителя Днепропетровщины Рубена Восканяна. Также распространяют фото без блюра.

Подозреваемый в теракте в Днепре \ Фото из сети

Вероятно, он родом из города Марганец Донецкой области. Также на фейсбук-странице указано, что в 2019 году переехал в Одессу. В инстаграме последние фото и видео именно оттуда. Также есть фото из Крыма, опубликованы в 2015 году.

Заметим, официально правоохранители не называют имя подозреваемого. Отметили, что задержанный – 37-летний житель Днепропетровской области.

Известно, что в результате теракта есть жертва. Еще 4 человека пострадали, в частности, двое полицейских.