Так, до теракту у Дніпрі міг бути причетний Рубен Восканян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна" й місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про підозрюваного в теракті у Дніпрі

ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах пишуть, що в теракті підозрюють жителя Дніпропетровщини Рубена Восканяна. Також поширюють фото без блюру.

Підозрюваний у теракті в Дніпрі \ Фото з мережі

Ймовірно, він родом з міста Марганець Донецької області. Також на фейсбук-сторінці вказано, що у 2019 році переїхав в Одесу. В інстаграмі останні фото та відео саме звідти. Також є фото з Криму, опубліковані у 2015 році, та фото з Москви за 2016.

Окрім того, у мережі поширюють фото з чоловіком на Красній площі. Коли саме воно зроблене, – достеменно невідомо.

Зауважимо, офіційно правоохоронці не називають ім'я підозрюваного. Лише зазначили, що затриманий – 37-річний житель Дніпропетровської області.

Відомо, що внаслідок вибуху є жертва. Ще 4 людей постраждали, зокрема, двоє поліцейських.