Теракт в Кабуле – худший день президентства Байдена, – экс-глава ЦРУ
Источник:CNN
Бывший министр обороны США и глава ЦРУ Леон Панетта назвал теракт в Кабуле, который произошел 26 августа, худшим днем президентства Джо Байдена. Экс-глава разведки убежден, что американским войскам придется вернуться в Афганистан.
По мнению Панетты, этот день является худшим за время каденции Байдена, потому что США потеряли в Кабуле по меньшей мере 13 военных. Точное количество жертв теракта еще устанавливают.
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США должны вернуть войска
Леон Панетта не дал однозначного ответа на вопрос о том, поддерживает ли решение президента Джо Байдена о выводе войск из Афганистана. Однако он отметил, что из-за этого США оказались в затруднительном положении. Кроме того, бывший глава разведки уверен, что войска нужно вернуть.
Вероятно, нам придется вернуться, когда "Аль-Каида" воскреснет. Талибы ранее давали безопасное убежище "Аль-Каиде", вероятно, они снова это сделают,
– отметил Панетта.
Также он добавил, что США могут покинуть поле боя, но не войну с терроризмом, который угрожает миру.
Мир с талибами невозможен
Вспомнил бывший глава ЦРУ и о заявлениях "Талибана" о стремлении к миру. Он убежден, что это невозможно, потому что талибы "были, есть и будут террористами".
Кроме того, Панетта выразил надежду, что американская разведка сможет выследить организаторов теракта в Кабуле и отомстить им.Обратите внимание! Леон Панетта был главой ЦРУ с 2009 по 2011 год. За время своего пребывания в должности он отвечал за уничтожение лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена.
Теракты в Кабуле: главное
- 26 августа возле аэропорта Кабула прогремел взрыв. По предварительным данным он произошел из-за террориста-смертника. Впоследствии прогремел и второй взрыв.
- Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
- В ответ на это президент США Джо Байден отдал приказ Пентагону подготовить удар по объектам террористов.
- 27 августа в аэропорту Кабула возобновили эвакуационные рейсы.
- Число жертв взрывов в городе уже составляет более 170 человек.
- В МИД Украины сообщили, что среди пострадавших в результате взрывов украинцев нет.