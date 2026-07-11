Покушение на Ермолаева: родственники Березовской раскрыли причину ее приезда в Украину

Анастасию Березовскую подозревают в покушении на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Ее родственники рассказали, что женщина приехала в Украину, чтобы увидеться с сыном.

Об этом сообщили в "Суспильном".

Что рассказали родные Березовской?

По словам родственников, Анастасия Березовская приезжала в Украину, чтобы увидеться со своим 7-летним сыном. Мальчик временно находился в Житомирской области перед началом учебы в школе, в частности, должен был посетить стоматолога и погостить у бабушки.

Она сказала: "Приеду домой, чтобы мама поправила ребенку зубы. Ведь ребенку предстоит пойти в первый класс, и лучше сделать это здесь". Он где-то, может, неделю здесь пробыл, не знаю. А потом его мама приехала. Сказала, что соскучилась по нему – и по нему, и по своей маме, и по Украине. Так она сказала, подробностей я не знаю,

– рассказала тетя Екатерина Красноперова.

По словам родственницы, после начала полномасштабного вторжения Анастасия Березовская вместе с сыном уехала в Германию, где проживала, посещала курсы немецкого языка, а ребенок ходил в детский сад. Ее муж остался в Украине.

Екатерина Красноперова добавила, что семья Березовской не знала о ее дальнейших планах и была шокирована информацией об этом деле.

Она утверждает, что мать Анастасии узнала обо всем уже после отъезда дочери из Украины, а когда подвозила ее в Житомир, не знала, куда та направится дальше.

Также, по словам тети, Березовская не является переселенкой из Луганской области, а родилась и выросла в Житомирской области. Родственница также опровергла информацию о том, что женщина обладала навыками обращения с оружием, назвав такие утверждения ложными.

Что еще известно о теракте и Ермолаеве?

Теракт в Монако произошел 29 июня. Камеры наблюдения зафиксировали подозрительного мужчину в бежевых брюках, черной куртке и черной шляпе, которая частично скрывала его лицо. Неизвестный оставил рюкзак у входа в жилой дом и быстро скрылся.

Вскоре после этого у входа в дом произошел мощный взрыв, который ранил находившихся рядом людей. Сам взрыв прогремел именно в тот момент, когда в здание входили люди.

Вадим Ермолаев является основателем торгово-промышленной корпорации "Алеф", которую создал в середине 1990-х годов. Одним из самых известных направлений его деятельности стало девелоперство.

Через компанию Alef Estate бизнесмен реализовал ряд знаковых проектов в Днепре, среди которых ТРЦ "Мост-Сити", "Новый центр", Cascade Plaza, "Босфор", бизнес-центры Enigma и "Призма", а также Екатеринославский бульвар.