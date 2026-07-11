Про це повідомили у Суспільному.

Що розповіли рідні Березовської?

За словами родичів, Анастасія Березовська приїжджала до України, щоб побачитися зі своїм 7-річним сином. Хлопчик тимчасово перебував у Житомирській області перед початком навчання в школі, зокрема мав відвідати стоматолога та побути в бабусі.

Сказала: приїду додому, щоб мама зробила дитині зуби. Бо дитині в школу в перший клас йти, і краще зробити тут. Він десь, може, тиждень тут побув, не знаю. А потім його мама приїхала. Сказала, що за ним заскучала – і за ним, і за мамою своєю, і за Україною. Так вона сказала, подробиць я не знаю,

– розповіла тітка Катерина Краснопьорова.

За словами родички, після початку повномасштабного вторгнення Анастасія Березовська разом із сином виїхала до Німеччини, де проживала, відвідувала курси німецької мови, а дитина ходила до дитячого садка. Її чоловік залишився в Україні.

Катерина Краснопьорова додала, що сім'я Березовської не знала про її подальші плани та була шокована інформацією про справу.

Вона стверджує, що мати Анастасії дізналася про все вже після від'їзду доньки з України, а коли підвозила її до Житомира, не знала, куди та вирушить далі.

Також за словами тітки, Березовська не є переселенкою з Луганщини, а народилася й виросла на Житомирщині. Родичка також заперечила інформацію про те, що жінка мала навички поводження зі зброєю, назвавши такі твердження неправдивими.

Що ще відомо про теракт та Єрмолаєва?

Теракт у Монако стався 29 червня. Камери спостереження зафіксували підозрілого чоловіка в бежевих штанях, чорній куртці й чорному капелюсі, який частково приховував його обличчя. Невідомий залишив наплічник біля входу до житлового будинку та швидко втік.

Невдовзі після цього біля входу в будинок стався потужний вибух, який скалічив людей, що перебували поруч. Сам вибух пролунав саме в той момент, коли до будівлі заходили люди.

Вадим Єрмолаєв є засновником торгово-промислової корпорації "Алеф", яку створив у середині 1990-х років. Одним із найвідоміших напрямків його діяльності стало девелоперство.

Через компанію Alef Estate бізнесмен реалізував низку знакових проєктів у Дніпрі, серед яких ТРЦ "Мост-Сіті", "Новий центр", Cascade Plaza, "Босфор", бізнес-центри Enigma та "Призма", а також Катеринославський бульвар.