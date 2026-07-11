Про це повідомили у Суспільному.
Що розповіли рідні Березовської?
За словами родичів, Анастасія Березовська приїжджала до України, щоб побачитися зі своїм 7-річним сином. Хлопчик тимчасово перебував у Житомирській області перед початком навчання в школі, зокрема мав відвідати стоматолога та побути в бабусі.
Сказала: приїду додому, щоб мама зробила дитині зуби. Бо дитині в школу в перший клас йти, і краще зробити тут. Він десь, може, тиждень тут побув, не знаю. А потім його мама приїхала. Сказала, що за ним заскучала – і за ним, і за мамою своєю, і за Україною. Так вона сказала, подробиць я не знаю,
– розповіла тітка Катерина Краснопьорова.
За словами родички, після початку повномасштабного вторгнення Анастасія Березовська разом із сином виїхала до Німеччини, де проживала, відвідувала курси німецької мови, а дитина ходила до дитячого садка. Її чоловік залишився в Україні.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Катерина Краснопьорова додала, що сім'я Березовської не знала про її подальші плани та була шокована інформацією про справу.
Вона стверджує, що мати Анастасії дізналася про все вже після від'їзду доньки з України, а коли підвозила її до Житомира, не знала, куди та вирушить далі.
Також за словами тітки, Березовська не є переселенкою з Луганщини, а народилася й виросла на Житомирщині. Родичка також заперечила інформацію про те, що жінка мала навички поводження зі зброєю, назвавши такі твердження неправдивими.
Що ще відомо про теракт та Єрмолаєва?
Теракт у Монако стався 29 червня. Камери спостереження зафіксували підозрілого чоловіка в бежевих штанях, чорній куртці й чорному капелюсі, який частково приховував його обличчя. Невідомий залишив наплічник біля входу до житлового будинку та швидко втік.
Невдовзі після цього біля входу в будинок стався потужний вибух, який скалічив людей, що перебували поруч. Сам вибух пролунав саме в той момент, коли до будівлі заходили люди.
Вадим Єрмолаєв є засновником торгово-промислової корпорації "Алеф", яку створив у середині 1990-х років. Одним із найвідоміших напрямків його діяльності стало девелоперство.
Через компанію Alef Estate бізнесмен реалізував низку знакових проєктів у Дніпрі, серед яких ТРЦ "Мост-Сіті", "Новий центр", Cascade Plaza, "Босфор", бізнес-центри Enigma та "Призма", а також Катеринославський бульвар.