Єрмолаєв – один із найвідоміших бізнесменів Дніпра
Вадим Єрмолаєв є засновником торгово-промислової корпорації "Алеф", яку створив у середині 1990-х років. Про це відомо з сайту компанії.
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Одним із найвідоміших напрямків його діяльності стало девелоперство. Через компанію Alef Estate бізнесмен реалізував низку знакових проєктів у Дніпрі, серед яких ТРЦ "Мост-Сіті", "Новий центр", Cascade Plaza, "Босфор", бізнес-центри Enigma та "Призма", а також Катеринославський бульвар.
За оцінкою українського Forbes, напередодні повномасштабного вторгнення статки Єрмолаєва становили близько 221 мільйон доларів, що дозволяло йому входити до рейтингу найбагатших українців.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Бізнес від будматеріалів до алкоголю
Корпорація "Алеф" об'єднала понад десять підприємств, що працюють у різних галузях – від виробництва будівельних матеріалів і пластикового профілю до медичного обладнання та нерухомості. Окрім нерухомості, корпорація "Алеф" інвестувала у виробничі підприємства, пише LB.ua.
Наприкінці 1990-х років разом із турецькими партнерами було створено завод "Ольвія-Бета", який виробляв побутову хімію та засоби гігієни. Через кілька років підприємство придбала міжнародна корпорація Procter & Gamble.
Після цього компанія інвестувала у відкриття нових заводів із виробництва:
- газобетону;
- пластикового профілю для вікон;
- фурнітури;
- дентальних імплантатів і медичних інструментів.
Окремим напрямком став алкогольний бізнес. Компанія "Алеф-Виналь" випускала продукцію під брендами "Золота Амфора", Villa Krim, Klinkov, "Жан-Жак" та GreenDay.
Саме цей бізнес пізніше став предметом уваги українських правоохоронців.
Відмова від українського громадянства, санкції та кримінальні справи
Сам Єрмолаєв заявляв, що ще у 2017 році відмовився від громадянства України та отримав паспорт Кіпру. За його словами, таке рішення було пов'язане з бажанням отримати міжнародний правовий захист, пише УП.
Попри це бізнесмен продовжував працювати в Україні й став фігурантом кримінальних справ:
- У грудні 2023 року Президент України ввів у дію рішення РНБО про застосування щодо Вадима Єрмолаєва персональних санкцій строком на десять років.
- За інформацією СБУ, підставою стало те, що пов'язані з ним алкогольні підприємства після окупації Криму, за версією слідства, продовжували працювати на півострові та сплачували податки до бюджету Росії.
- Наприкінці 2025 року в медіа також з'явилася інформація про затримання на Кіпрі сина бізнесмена Артура Єрмолаєва за запитом Інтерполу. За даними українських ЗМІ, справа могла бути пов'язана з розслідуванням діяльності мережі шахрайських кол-центрів.
До слова, теракт у Монако стався 29 червня. Камери спостереження зафіксували підозрілого чоловіка в бежевих штанях, чорній куртці й чорному капелюсі, який частково приховував його обличчя. Невідомий залишив наплічник біля входу до житлового будинку та швидко втік.
Невдовзі після цього біля входу в будинок стався потужний вибух, який скалічив людей, що перебували поруч. Сам вибух пролунав саме в той момент, коли до будівлі заходили люди. Цей будинок може бути власністю самого Єрмолаєва.