Єрмолаєв – один із найвідоміших бізнесменів Дніпра

Вадим Єрмолаєв є засновником торгово-промислової корпорації "Алеф", яку створив у середині 1990-х років. Про це відомо з сайту компанії.

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Одним із найвідоміших напрямків його діяльності стало девелоперство. Через компанію Alef Estate бізнесмен реалізував низку знакових проєктів у Дніпрі, серед яких ТРЦ "Мост-Сіті", "Новий центр", Cascade Plaza, "Босфор", бізнес-центри Enigma та "Призма", а також Катеринославський бульвар.

За оцінкою українського Forbes, напередодні повномасштабного вторгнення статки Єрмолаєва становили близько 221 мільйон доларів, що дозволяло йому входити до рейтингу найбагатших українців.

Бізнес від будматеріалів до алкоголю

Корпорація "Алеф" об'єднала понад десять підприємств, що працюють у різних галузях – від виробництва будівельних матеріалів і пластикового профілю до медичного обладнання та нерухомості. Окрім нерухомості, корпорація "Алеф" інвестувала у виробничі підприємства, пише LB.ua.

Наприкінці 1990-х років разом із турецькими партнерами було створено завод "Ольвія-Бета", який виробляв побутову хімію та засоби гігієни. Через кілька років підприємство придбала міжнародна корпорація Procter & Gamble.

Після цього компанія інвестувала у відкриття нових заводів із виробництва:

газобетону;

пластикового профілю для вікон;

фурнітури;

дентальних імплантатів і медичних інструментів.

Окремим напрямком став алкогольний бізнес. Компанія "Алеф-Виналь" випускала продукцію під брендами "Золота Амфора", Villa Krim, Klinkov, "Жан-Жак" та GreenDay.

Саме цей бізнес пізніше став предметом уваги українських правоохоронців.

Відмова від українського громадянства, санкції та кримінальні справи

Сам Єрмолаєв заявляв, що ще у 2017 році відмовився від громадянства України та отримав паспорт Кіпру. За його словами, таке рішення було пов'язане з бажанням отримати міжнародний правовий захист, пише УП.

Попри це бізнесмен продовжував працювати в Україні й став фігурантом кримінальних справ:

У грудні 2023 року Президент України ввів у дію рішення РНБО про застосування щодо Вадима Єрмолаєва персональних санкцій строком на десять років. За інформацією СБУ, підставою стало те, що пов'язані з ним алкогольні підприємства після окупації Криму, за версією слідства, продовжували працювати на півострові та сплачували податки до бюджету Росії. Наприкінці 2025 року в медіа також з'явилася інформація про затримання на Кіпрі сина бізнесмена Артура Єрмолаєва за запитом Інтерполу. За даними українських ЗМІ, справа могла бути пов'язана з розслідуванням діяльності мережі шахрайських кол-центрів.

До слова, теракт у Монако стався 29 червня. Камери спостереження зафіксували підозрілого чоловіка в бежевих штанях, чорній куртці й чорному капелюсі, який частково приховував його обличчя. Невідомий залишив наплічник біля входу до житлового будинку та швидко втік.

Невдовзі після цього біля входу в будинок стався потужний вибух, який скалічив людей, що перебували поруч. Сам вибух пролунав саме в той момент, коли до будівлі заходили люди. Цей будинок може бути власністю самого Єрмолаєва.