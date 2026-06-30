Ермолаев – один из самых известных бизнесменов Днепра

Вадим Ермолаев является основателем торгово-промышленной корпорации "Алеф", которую он создал в середине 1990-х годов. Об этом сообщается на сайте компании.

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Одним из самых известных направлений его деятельности стало девелоперство. Через компанию Alef Estate бизнесмен реализовал ряд знаковых проектов в Днепре, среди которых ТРЦ "Мост-Сити", "Новый центр", Cascade Plaza, "Босфор", бизнес-центры Enigma и "Призма", а также Екатеринославский бульвар.

По оценке украинского Forbes, накануне полномасштабного вторжения состояние Ермолаева составляло около 221 миллиона долларов, что позволяло ему входить в рейтинг самых богатых украинцев.

Бизнес от стройматериалов до алкоголя

Корпорация "Алеф" объединила более десяти предприятий, работающих в различных отраслях – от производства строительных материалов и пластикового профиля до медицинского оборудования и недвижимости. Помимо недвижимости, корпорация "Алеф" инвестировала в производственные предприятия, пишет LB.ua.

В конце 1990-х годов совместно с турецкими партнерами был создан завод "Ольвия-Бета", производивший бытовую химию и средства гигиены. Спустя несколько лет предприятие приобрела международная корпорация Procter & Gamble.

После этого компания инвестировала в открытие новых заводов по производству:

газобетона;

пластикового профиля для окон;

фурнитуры;

стоматологических имплантатов и медицинских инструментов.

Отдельным направлением стал алкогольный бизнес. Компания "Алеф-Виналь" выпускала продукцию под брендами "Золотая Амфора", Villa Krim, Klinkov, "Жан-Жак" и GreenDay.

Именно этот бизнес позже стал предметом внимания украинских правоохранительных органов.

Отказ от украинского гражданства, санкции и уголовные дела

Сам Ермолаев заявлял, что еще в 2017 году отказался от гражданства Украины и получил паспорт Кипра. По его словам, такое решение было связано с желанием получить международную правовую защиту, пишет УП.

Несмотря на это, бизнесмен продолжал работать в Украине и стал фигурантом уголовных дел:

В декабре 2023 года Президент Украины ввел в действие решение СНБО о применении в отношении Вадима Ермолаева персональных санкций сроком на десять лет. По информации СБУ, основанием послужило то, что связанные с ним алкогольные предприятия после оккупации Крыма, по версии следствия, продолжали работать на полуострове и платили налоги в бюджет России. В конце 2025 года в СМИ также появилась информация о задержании на Кипре сына бизнесмена Артура Ермолаева по запросу Интерпола. По данным украинских СМИ, дело могло быть связано с расследованием деятельности сети мошеннических колл-центров.

К слову, теракт в Монако произошел 29 июня. Камеры наблюдения зафиксировали подозрительного мужчину в бежевых брюках, черной куртке и черной шляпе, которая частично скрывала его лицо. Неизвестный оставил рюкзак у входа в жилой дом и быстро скрылся.

Вскоре после этого у входа в дом произошел мощный взрыв, который ранил находившихся рядом людей. Сам взрыв прогремел именно в тот момент, когда в здание входили люди. Этот дом может принадлежать самому Ермолаеву.