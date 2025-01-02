Нападение в Новом Орлеане: были ли у подозреваемого сообщники

В Новом Орлеане продолжается расследование нападения, в результате которого погибли по меньшей мере 15 человек. Правоохранители рассказали, были ли у подозреваемого сообщники.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. В частности, правоохранители исследовали возможную связь между нападением в Новом Орлеане и взрывом кибертрака Tesla возле отеля Trump в Лас-Вегасе.

Смотрите также Ужасное начало года для США и Черногории: все о новогодних терактах, которые всколыхнули мир

Как проходит расследование теракта в Новом Орлеане

Власти рассматривали возможность, что 42-летний подозреваемый, ветеран Шамсуд-Дин Бахар Джаббар, мог действовать не сам.

Полиция сообщила, что Джаббар погиб во время перестрелки с офицерами, после того, как в новогоднюю ночь на Бурбон-стрит в Новом Орлеане въехал на пикапе в толпу.

Журналисты отмечают, что улица остается перекрытой, а правоохранители завершают осмотр места происшествия.

По информации издания, следователи проверяли возможную связь между нападением в Новом Орлеане и взрывом кибертрака Tesla возле отеля Trump в Лас-Вегасе, который произошел в тот же день.

Впрочем, впоследствии в ФБР опровергнуть эту версию, и сообщили, что не видят никакой связи между этими двумя терактами.

Напомним, что в Новогоднюю ночь авто въехало в толпу в Новом Орлеане. Трагедия случилась на перекрестке Канал-стрит и Бурбон-стрит, после чего водитель вступил в перестрелку с полицией.