Повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times. Зокрема, правоохоронці досліджували можливий зв’язок між нападом у Новому Орлеані та вибухом кібертрака Tesla біля готелю Trump у Лас-Вегасі.

Дивіться також Жахливий початок року для США та Чорногорії: усе про новорічні теракти, які сколихнули світ

Як проходить розслідування теракту у Новому Орлеані

Влада розглядала можливість, що 42-річний підозрюваний, ветеран Шамсуд-Дін Бахар Джаббар, міг діяти не сам.

Поліція повідомила, що Джаббар загинув під час перестрілки з офіцерами, після того, як на новорічну ніч на Бурбон-стріт у Новому Орлеані в’їхав на пікапі в натовп.

Журналісти зазначають, що вулиця залишається перекритою, а правоохоронці завершують огляд місця події.

За інформацією видання, слідчі перевіряли можливий зв’язок між нападом у Новому Орлеані та вибухом кібертрака Tesla біля готелю Trump у Лас-Вегасі, який стався того ж дня.

Втім, згодом у ФБР спростувати цю версію, та повідомили, що не бачать жодного зв'язку між цими двома терактами.

Нагадаємо, що у Новорічну ніч авто в'їхало в натовп у Новому Орлеані. Трагедія трапилася на перехресті Канал-стріт та Бурбон-стріт, після чого водій вступив у перестрілку з поліцією.