"Только три недели назад я смогла похоронить его руку", – мать защитника, погибшего в Еленовке

Мать погибшего защитника была вынуждена просить о том, чтобы похоронить сына. Она отмечает: "азовцы", погибшие во время плена в Еленовке, заслуживают справедливости.

Наталья Пашнюк-Пашнева, мать погибшего в результате теракта защитника "Азовстали", стучала во все двери, чтобы получить возможность похоронить сына. Об этом она рассказала на брифинга "Еленовка: Безнаказанность – поощрение терроризма", передает 24 Канал.

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Что рассказала мать погибшего защитника

Еще во время обороны Мариуполя женщина дважды получала известия о гибели сына, но они оказывались ошибочными. В последний раз Наталья видела сына на кадрах выхода наших защитников с "Азовстали" – он выносил на себе раненого собрата. Тогда она убедилась: он все-таки жив.

Наталья даже не допускала мысли, что сын погиб – ни тогда, когда впервые услышала о теракте, ни тогда, когда россияне обнародовали фамилии убитых в Еленовке. Впоследствии она все же приняла страшное известие. Но женщину убивала невозможность проститься с сыном и похоронить его достойно.

Только три недели назад, 4 июля 2023 года, я наконец-то смогла похоронить его руку – это все, что мне отдали,

– сообщила Наталья.

К чему призывает женщина

Мать "азовца" подчеркивает: мир должен опомниться и "прекратить играть с ртутью" – так она высказалась о российском режиме. По ее словам, Россия незаметно, но неотвратимо уничтожит всех.

Трусливые мерзавцы, подло убившие безоружных украинских защитников, должны понести наивысшую меру наказания,

– подчеркнула женщина.

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Что известно о теракте в Еленовке

28-29 июля 2022 года Россия убила украинских пленных в колонии в Еленовке. Выполнившие приказ и вышедшие с завода защитники "Азовстали" попали в Еленовскую исправительную колонию. Как вспоминает один из "азовцев", около 200 человек перевели в другой барак незадолго до трагедии.

Вечером 28 июля на территории колонии раздался мощный взрыв, а оккупанты начали стрелять из "Градов" – чтобы замаскировать следы пыток наших бойцов и оправдаться, мол, это был ответный огонь. Россияне обвинили в ударе по Еленовке Украину, будто бы она стреляла по колонии из HIMARS. Как стало известно впоследствии, Россия убивала украинских военных термобарическим оружием.

Погибли более 50 военных, а пострадавших отправили на лечение – и снова заключили в тюрьму. Большинство бойцов находятся в плену до сих пор.