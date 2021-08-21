Теракт под Волновахой, Донецкий аэропорт и приговор Сенцову: что пережила Украина в 2015 году

В историю украинского войска навсегда вписаны золотыми буквами Донецкий аэропорт и Дебальцево, как и еще много сражений русско-украинской войны. В них украинцы показали себя хорошими воинами.

Украина училась воевать, поэтому 2015 год – это прежде всего тревожные отчеты с фронта. Цена этой науки очень велика, ведь лучшие из лучших отдавали жизни, чтобы не пустить войну дальше.

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Теракт под Волновахой

Боевики 13 января обстреляли из артиллерии пункт пропуска вблизи Волновахи. Под снаряды попал рейсовый автобус "Златоустовка – Донецк", пассажиры которого проходили паспортный контроль.

В результате атаки погибли 12 человек, еще 18 ранили. Фрагменты обстрелянного автобуса тогдашний президент Петр Порошенко привез с собой на Всемирный экономический форум.

У меня в руках частица автобуса с Волновахи, пронизанная частицами русских снарядов, которые бьют по моим людям. Для меня это символ террористической атаки против моей страны,

– заявил Порошенко.



Петр Порошенко привез фрагмент обстрелянного автобуса / Фото EPA

Наступление на Мариуполь

Через полторы недели российские боевики применили оружие массового поражения против жителей Мариуполя. Уже 24 января боевики утром обстреляли микрорайон Восточный и блок-пост украинских военных в поселке Виноградное. Тогда погибли 30 человек, еще 92 мариупольцев ранили.

Наступление боевиков на Мариуполь остановила украинская артиллерия. Огнем ликвидировали 4 из 6 враждебные установки "Град". Мариупольца Валерия Кирсанова, задержанного по подозрению в корректировке огня боевиков, судили в течение 6 лет и в конце концов он вышел на свободу по "закону Савченко" в 2019 году.

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Оборона Донецкого аэропорта

Несмотря на зимние праздники, на Востоке Украины шли активные боевые действия в нескольких точках. Самая известная из них – Донецкий аэропорт, фактически пригород Донецка, захваченного боевиками.

Аэропорт боевики пытались захватить еще летом 2014 года. Однако эти планы сорвали сначала бойцы украинских спецподразделений, а впоследствии там воевала армия и добровольцы.

Если нас там недооценивали, говорили, что "хохлы воевать не умеют", то после ДАПа кардинально изменилось отношение к украинской армии. Обычные слесари и строители смогли накрошить там элиту российского спецназа,

– рассказал участник боев Руслан Ярмолюк.

Уже по состоянию на декабрь 2014 года, в результате боев здание Донецкого аэропорта превратились в руины. К началу зимы ДАП иссяк как плацдарм, с которого можно было малой кровью нанести противнику ощутимые удары.

Населенные пункты вокруг удалось отвоевать, а вот деблокировать аэропорт и начать наступление на Донецк возможности не было. Диспетчерская башня, которую удерживали украинские бойцы, упала 13 января. В новом терминале бои шли за разные этажи. На финальных этапах битвы украинцы удерживали первый, а подвал и верхние этажи контролировали сепаратисты. Под видом гуманитарной миссии боевики пронесли в терминал взрывчатку.



Бои за Донецкий аэропорт / Фото Getty Images

Перекрытие терминала 19 января взорвали. На следующий день – опять взрыв. Бетонные перекрытия и потолок во многих секциях обвалились, погребая под собой украинских воинов. Уже 22 января уцелевшие украинцы вышли из терминала. Однако многие раненые и контуженые попали в плен.

Благодаря тому, что мы держали аэропорт, выстояло Запорожье, выстоял Днепропетровск, выстоял Харьков,

– рассказал один из руководителей обороны ДАП Олег Микац.

. Официально оборона терминалов аэропорта продолжалась 242 дня. На самом деле – 244.

После захвата боевиками руин нового терминала на территории аэропорта украинцы сражались еще 2 дня. Они удерживали позицию "Пожарка" в пожарном депо между новым терминалом и диспетчерской башней. Руководил бойцами Максим Ридзанич с позывным "Адам". Меньше чем через 2 месяца после обороны ДАПа он пал в бою с диверсионной группой боевиков.

Бои за Дебальцево

Новым испытанием стало наступление боевиков на севере Донецкой области. Ключевые битвы состоялись на Дебальцевском выступлении, который сформировался во время боев летом и осенью 2014 года.

Украинская армия контролировала дорогу к Бахмуту (тогда еще Артемовску), по которой продолжалось поставки группы войск на относительно небольшом плацдарме – 40 километров в длину и до 20 километров в ширину. Он "нависал" над Горловкой, а в более широком плане – над Макеевкой, Шахтерском и Донецком. Боевики начали наступление 25 января. Россия, кроме наемников, пригнала на этот участок кадровых военных, танки и артиллерию.

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Параллельно с боями за Дебальцевский плацдарм, в Минске длился переговорный процесс. Формально он завершился подписанием перемирия, которое россияне, конечно, и не думали выполнять.



Новым испытанием стали бои за Дебальцево / Фото Getty Images

Массированным ударом россияне заняли Углегорск и Логвиново, а дальше – перерезали дорогу на Бахмут.

Было подписано прекращение огня с 00:00 15 февраля. На тот момент мы полностью удерживали Дебальцевское выступление и сам город. 16 (февраля – 24 канал) огонь не прекратился, он только нарастал,

– отметил экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Украинские войска отошли с оружием и техникой. Россиянам хорошо досталось. Выход из Дебальцево стал украинским Дюнкерком. Фронт выровнялся по линии, известной как Светлодарска дуга.

Приговор по делу Сенцова

Российский суд 25 августа 2015 года вынес приговор по делу украинского режиссера Олега Сенцова и "анархиста" Александра Кольченко, осудив их к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

В плену россиян они проведут долгие 4 года и летом 2019 года смогут вернуться домой.



Российский суд вынес приговор Олегу Сенцову / Фото Getty Images

Пока Россия "клепала судилище", на поверхность всплыло чуть ли не самое масштабное мошенничество в истории современного спорта. Московских чемпионов вывели на чистую воду с допингами. Если в спорте ответить можно было только снимая россиян с соревнований и забирая медали, то в делах военных время "предупреждений" закончилось.

Сбитие российского самолета

Уже 24 ноября 2 российских Су-24 пересекли турецкую воздушную границу. После 5 минут уговоров и предупреждений, по "иванах" открыли огонь. Сбитие одного из Су-24 было первым уничтожением российского или советского военного самолета членом НАТО с 50-х годов ХХ века. Это стало четким сигналом, после которого самолеты России в Сирию летали очень аккуратно и боком обходили турецкое небо.

Что касается политических последствий, то отношения между Турцией и Москвой откровенно ухудшились. Гнев Москвы был больше бессмысленным, чем беспощадным. Ничего, кроме войны с турецкими помидорами и запрета россиянам отдыхать на курортах, Кремль не смог придумать.

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В течение следующих 2 сезонов в турецких отелях было по-особенному комфортно отдыхать без риска испортить себе настроение встречей соседа с Тагила.

Лишение Януковича статуса президента

Раны Майдана в 2015 году еще не зажили. Тогда начался суд над Виктором Януковичем. Верховная Рада лишила его статуса президента Украины.



Виктора Януковича лишили статуса президента / Фото 24 канала

Из России пришла новость, что во время катания на автомобили на озере Байкал погиб Виктор Янукович-младший, провалившись под лед.

Савченко – политическая пленница Кремля

В новостях внимание сфокусировалось на Надежде Савченко. Тогда она была главным политическим пленником Кремля. В российской тюрьме Савченко инициировала принятие закона, что причисляет осужденным день в СИЗО за 2 дня в тюрьме.

В то же время в 2015 году попала под запрет Коммунистическая партия. Этим в Украине "прикрыли" деятельность одного из главных лоббистов интересов Кремля в украинской политике. Конечно, это был лишь коготь, вырванный из российской лапы влияния.

Коррупция в ФИФА

Федеральные прокуроры США взялись за топ-менеджмент, который обвинили в коррупции и отмывании денег. За взятки руководство ФИФА дало право на проведение Чемпионата Мира в 2018 году России и Катару в 2022 году. В конце мая 2015 года, в том числе и из-за этих решени, против 14 должностных лиц ФИФА предъявили обвинение в коррупции.

Руководителя организации Йозефа Блаттера сначала отстранили от должности на 90 дней, а затем вообще отстранили от футбольной деятельности ровно на 8 лет.

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