Достаточно времени, чтобы замести следы: омбудсмен о полугодии с момента преступления в Еленовке

В воскресенье 29 января ровно полгода от того, как россияне совершили теракт в Еленовке. Погибли украинские военные, которых россияне держали в плену.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что теракт россиян в Еленовке – это циничная публичная казнь украинских военных, оказавшихся в плену.

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За полгода до сих пор нет ожидаемой реакции от мира

Специалисты говорят о том, что взрыв произошел внутри. Генпрокурор отмечал, что причиной этого убийства или способом убийства было термобарическое оружие. Он подчеркнул, что атак со стороны Украины, как утверждают в России, не было.

Украина не получила ожидаемой реакции от международного сообщества – нет успехов в расследовании, и никто не добился хотя бы допуска на место трагедии. Я неоднократно публично отмечал, что готов поехать на место трагедии, чтобы мы все узнали правду. Правду, которую мы и так знаем. Правду, которая отражается болью в сердцах украинцев,

– сказал Лубинец.

Он отметил, что 5 месяцев – это "большой срок для того, чтобы замести следы преступления, однако это малый срок для того, чтобы о нем забыть". Омбудсмен подчеркнул, что Украина этого никогда не забудет, а также родные и близкие погибших.

Жаль, что не отреагировал должным образом Международный Комитет Красного Креста. Непонятной остается позиция ООН. Поначалу Генсекретарь организовал отдельную миссию в Еленовку. Однако не были приложены усилия для встреч с украинской стороной, чтобы взять наработки и документы по теракту. А уже через 5 месяцев миссию ООН расформировали без критики России, которая за все это время не предоставила доступа ни представителям миссии, ни украинской стороне и фактически сорвала расследование,

– заметил Лубинец.

Украина будет расследовать преступление россиян в Еленовке

Омбудсмен сказал, что Украина будет расследовать убийство наших военных в Еленовке. Он уверен, что это будет еще один особый факт для специального трибунала, а каждый преступник получит свое справедливое наказание.

Что известно о теракте в Еленовке