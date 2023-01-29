Достаточно времени, чтобы замести следы: омбудсмен о полугодии с момента преступления в Еленовке
Источник:Дмитрий Лубинец
В воскресенье 29 января ровно полгода от того, как россияне совершили теракт в Еленовке. Погибли украинские военные, которых россияне держали в плену.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что теракт россиян в Еленовке – это циничная публичная казнь украинских военных, оказавшихся в плену.
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За полгода до сих пор нет ожидаемой реакции от мира
Специалисты говорят о том, что взрыв произошел внутри. Генпрокурор отмечал, что причиной этого убийства или способом убийства было термобарическое оружие. Он подчеркнул, что атак со стороны Украины, как утверждают в России, не было.
Украина не получила ожидаемой реакции от международного сообщества – нет успехов в расследовании, и никто не добился хотя бы допуска на место трагедии. Я неоднократно публично отмечал, что готов поехать на место трагедии, чтобы мы все узнали правду. Правду, которую мы и так знаем. Правду, которая отражается болью в сердцах украинцев,
– сказал Лубинец.
Он отметил, что 5 месяцев – это "большой срок для того, чтобы замести следы преступления, однако это малый срок для того, чтобы о нем забыть". Омбудсмен подчеркнул, что Украина этого никогда не забудет, а также родные и близкие погибших.
Жаль, что не отреагировал должным образом Международный Комитет Красного Креста. Непонятной остается позиция ООН. Поначалу Генсекретарь организовал отдельную миссию в Еленовку. Однако не были приложены усилия для встреч с украинской стороной, чтобы взять наработки и документы по теракту. А уже через 5 месяцев миссию ООН расформировали без критики России, которая за все это время не предоставила доступа ни представителям миссии, ни украинской стороне и фактически сорвала расследование,
– заметил Лубинец.
Украина будет расследовать преступление россиян в Еленовке
Омбудсмен сказал, что Украина будет расследовать убийство наших военных в Еленовке. Он уверен, что это будет еще один особый факт для специального трибунала, а каждый преступник получит свое справедливое наказание.
Что известно о теракте в Еленовке
- В ночь с 28 на 29 июля 2022 года на территории исправительной колонии №120 в оккупированной Еленовке прогремел взрыв. Погибли пленные украинцы, находившиеся в изоляторе. Россия цинично обвинила в обстреле ВСУ – это при том, что ни один "работник" колонии не пострадал.
- Эксперты убеждены, что взрыв вызвало термобарическое оружие, которая есть на вооружении у оккупантов. Медиков допустили к месту происшествия через 30 – 40 минут. Также раненые около шести часов лежали в ожидании, пока "работники" колонии разрешили их отвезти в больницу.
- После запросов Украины и России в ООН летом анонсировали запуск миссии. Еще в октябре представитель офиса генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик говорил, что миссия ООН по выяснению фактов не приедет в изолятор в Еленовке, ведь нет необходимых гарантий безопасности. 5 января генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о роспуске миссии.
- Украинской стороне и другим международным организациям оккупанты доступа тоже не предоставляли. В частности, в Еленовку не допускали и представителей Красного Креста.
- Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что возможная причина роспуска миссии кроется в том, что из трех иностранцев, входивших в состав миссии, фактически все находятся под влиянием России.