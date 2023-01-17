Более 200 квартир фактически разрушены: какая ситуация на месте теракта в Днепре

После попадания российской ракеты Х-22 в многоэтажку в Днепре оттуда отселили практически всех людей. На утро 17 января поисково-спасательные работы продолжались.

По состоянию на вечер 16 января искали 25 человек, пропавших без вести. Что происходит на месте трагедии рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Что происходит на месте теракта в Днепре

Кирилл Тимошенко заявил, что спасательная операция и разбор завалов закончатся только тогда, когда найдут тела всех погибших.

По состоянию на вечер 16 января, по словам заместителя Андрея Ермака:

отселен практически весь дом;

в городе и области было подготовлено много мест для временного расположения всех семей;

будет решение городских и областных властей относительно материальной помощи всем семьям погибших, и всем, кто потерял свое жилье, и тем, чье жилье пострадало.

Мы понимаем, что более 200 квартир фактически разрушены, и наша главная задача – расселить всех людей и помочь в восстановлении этого дома,

– заявил Тимошенко.

Также он рассказал, что в городе на базе администрации Соборного района Днепровского городского совета действует центр в формате "единого окна" – там жители пострадавшего дома могут в одном месте оформить все необходимые документы и помощь.

16 января в уцелевших подъездах восстановили свет. По словам Кирилла Тимошенко, как только завершат работу спасатели, эксперты сделают оценку возможности восстановления дома.

Теракт в Днепре: коротко