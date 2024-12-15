Теракт в Днепре: в каком состоянии пострадавшие в результате взрыва полицейские

Накануне, 14 декабря, в Днепре прогремел взрыв возле здания ТЦК. В результате теракта есть жертва и пострадавшие, в частности, двое полицейских.

Пострадавшие в результате теракта правоохранители в тяжелом состоянии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина".

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Что известно о пострадавших в результате теракта в Днепре 14 декабря

СМИ со ссылкой на СБУ пишут, что взрывное устройство было заложено под скамейкой возле здания.

Также журналисты отмечают, что состояние полицейских, пострадавших в результате взрыва, остается тяжелым. Однако есть положительная динамика. Сейчас оба в сознании. Пострадавшим 21 и 24 года.

Заметим, ранее в СБУ сообщили, что в результате взрыва в одном из центральных районов Днепра погиб человек. Также есть раненые, в частности, двое полицейских. Правоохранителей доставили в больницу. За их жизнь борются медики. В полиции уточнили, что пострадали 4 человека.

Кстати, подозреваемого в совершении теракта задержали. СМИ уже назвали имя.