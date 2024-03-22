Теракт в Подмосковье: что известно о "Крокус Сити Холл" и где он расположен

Вечером 22 марта в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу. Инцидент произошел в торговом центре "Крокус Сити" во время концерта группы "Пикник".

Сообщается, что сразу после выстрелов в помещении ТРЦ вспыхнул пожар. Что известно о "Крокус Сити Холл" и где он расположен – рассказывает 24 Канал.

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Теракт в России

Вечером 22 марта в Подмосковье произошел теракт. Неизвестные в камуфляже ворвались в "Крокус Сити Холл" и устроили внутри стрельбу. Российские СМИ пишут, что сразу после этого нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, что привело к масштабному пожару.

"Крокус Сити Холл" – многоуровневый концертный зал, расположен на территории делового центра "Крокус-Сити". Отмечается, что в момент теракта внутри проходил концерт группы "Пикник". В помещении находилось много людей.

Торговый центр "Крокус Сити" – вид извне / российские СМИ

В целом "Крокус Сити Холл способен вмещать 6200 человек, при этом партер может трансформироваться в танцевальный партнер. В таком случае общая вместимость концертного зала может увеличиться до 7233 человек. Кроме этого, партер можно превратить в танцевальный партер с фан-зоной на 5000 зрителей – при таком формате максимальная вместимость зала составит уже 9527 человек.

Так выглядит "Крокус Сити Холл" изнутри / российские СМИ

Территориально ТРЦ "Крокус Сити" и соответствующий концертный холл размещен под российской столицей – в поселке Красногорск Красногорского района.

Где расположен "Крокус Сити Холл": смотрите на карте

Российские СМИ пишут, что пожар охватил треть здания "Крокус Сити Холл". На место прибыло более 70 бригад скорой помощи.

Что известно о теракте