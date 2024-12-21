Мужчина въехал в толпу на рождественской ярмарке: среди погибших в Магдебурге есть ребенок

В немецком городе Магдебург 20 декабря произошла трагедия. Мужчина въехал в толпу на рождественской ярмарке. В результате этого есть погибшие и много пострадавших.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP и Bild.

К теме В Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке: есть много погибших и раненых

В результате теракта есть погибшие

На рождественской ярмарке в Магдебурге мужчина въехал в толпу. Как пишут в СМИ, мужчина на высокой скорости на BMW проехал около 400 метров. Действия мужчины уже квалифицировали как теракт.

Информация о погибших в разных немецких СМИ отличается. Издание Bild сообщало об 11 погибших и около 80 пострадавших. Однако официально пока заявлено о 2 жертвах теракта, среди которых – ребенок.

Злоумышленника сразу задержали. В СМИ утверждают, что мужчине 50 лет и он родом из Саудовской Аравии. Сейчас в сети не раскрывали, связан ли он с террористическими группировками. Также неизвестными остаются мотивы злоумышленника.

Кроме того, на переднем сиденье возле мужчины лежал багаж. Следователи не исключают варианта, что внутри может быть взрывное устройство. Однако впоследствии правоохранители установили, что взрывчатки не было. Также проверяется теория о том, действовал ли водитель сам, или имел сообщников.

Полиция продолжает устанавливать все факты ужасной аварии. Сейчас центр города, где проходила рождественская ярмарка, перекрыт. Правоохранители не раскрывают деталей об инциденте.

После теракта в Магдебурге рождественские ярмарки в других городах закрываются. Власти сообщают, что это временные меры безопасности.