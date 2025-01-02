Теракт в Новом Орлеане: количество жертв возросло

В новогоднюю ночь в городе Новый Орлеан, что в Соединенных Штатах, мужчина на пикапе въехал в толпу людей. В результате этого есть немало погибших.

Известно, что их количество возросло. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Теракт в Новом Орлеане

Чиновники отмечают, что мужчина намеренно въехал на большой скорости в толпу людей на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана, убив по меньшей мере 15 человек и ранив десятки других. Указывается, что ФБР расследует происшествие как террористический акт.

Издание сообщает, что с заднего бампера грузовика развевался черный флаг ИГИЛ.

ФБР сообщило, что мужчиной, управлявшим автомобилем, был 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар, гражданин Соединенных Штатов из Техаса.

В своем телевизионном выступлении президент США Джо Байден заявил, что ФБР установило, что за несколько часов до нападения Джаббар "разместил в социальных сетях видео, свидетельствующие о том, что он был вдохновлен ИГИЛ, и выражал желание убивать".

В издании пишут, что специальный агент ФБР Алетея Дункан заявила на пресс-конференции, что следователи "не считают, что Джаббар был единолично ответственным" за нападение, и ФБР считает, что ему, вероятно, помогали. Дункан сообщила, что ФБР рассматривает "ряд подозреваемых" и "не хочет ничего исключать" на этом этапе расследования. ФБР также работает над определением его потенциальных связей с террористическими организациями.

Согласно словам суперинтенданта полиции Нового Орлеана, нападающий "пытался переехать как можно больше людей".

Сообщается, что мужчина вышел из автомобиля и открыл огонь по офицерам. По словам ФБР, он умер после перестрелки с тремя офицерами.