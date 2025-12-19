18 декабря в Сиднее попрощались с 10-летней Матильдой, которую убили во время стрельбы на пляже. Девочка родилась и выросла в Австралии. Однако ее родители – Майкл и Валентина – являются эмигрантами из Украины, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Голыми руками обезвредил террориста в Сиднее: герою пожертвовали более миллиона долларов

Что известно о гибели 10-летней Матильды?

Супруги назвали свою дочь в честь песни Waltzing Matilda – как дань стране, где их украинская семья нашла приют. Эта песня считается неофициальным гимном Австралии.

В комментарии СМИ мать девочки рассказала о моменте атаки: "Она бегала счастливая, а через секунду я увидела, как она лежала на земле".

Когда раздались первые выстрелы, семья еще не осознала опасность. Они решили, что кто-то плохо пошутил или это были фейерверки.

Отец погибшей вспомнил, как закутывал рубашкой напуганную дочь, а та говорила ему, что ей трудно дышать.

Каким нужно быть монстром, чтобы стоя на том мосту, увидеть маленькую девочку, бегущую к своему отцу, чтобы спрятаться с ним, и просто нажать на курок. Это была не просто пуля. Это была пуля, которой попали прямо в нее,

– говорила Валентина на похоронах дочери.

В комментарии BBC на похоронах Матильды ее тетя Лина Черных сказала, что еврейская община права, требуя более решительных действий для борьбы с антисемитизмом – и она сама этого хочет. Однако женщина отметила, что Матильда была радостным ребенком, который везде распространял любовь, и призвала общину делать то же самое в ее честь.

В последние дни лидеры еврейской общины предполагали, что теракт в Сиднее стал неизбежным следствием того, что Австралия не справляется с ростом антисемитизма. Атака в воскресенье стала самым смертоносным инцидентом в стране с 1996 года, когда во время резни в Порт-Артуре стрелок убил 35 человек.

Что известно о теракте на пляже Бонди-Бич?