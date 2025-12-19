18 декабря в Сиднее попрощались с 10-летней Матильдой, которую убили во время стрельбы на пляже. Девочка родилась и выросла в Австралии. Однако ее родители – Майкл и Валентина – являются эмигрантами из Украины, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Смотрите также Голыми руками обезвредил террориста в Сиднее: герою пожертвовали более миллиона долларов
Что известно о гибели 10-летней Матильды?
Супруги назвали свою дочь в честь песни Waltzing Matilda – как дань стране, где их украинская семья нашла приют. Эта песня считается неофициальным гимном Австралии.
В комментарии СМИ мать девочки рассказала о моменте атаки: "Она бегала счастливая, а через секунду я увидела, как она лежала на земле".
Когда раздались первые выстрелы, семья еще не осознала опасность. Они решили, что кто-то плохо пошутил или это были фейерверки.
Отец погибшей вспомнил, как закутывал рубашкой напуганную дочь, а та говорила ему, что ей трудно дышать.
Каким нужно быть монстром, чтобы стоя на том мосту, увидеть маленькую девочку, бегущую к своему отцу, чтобы спрятаться с ним, и просто нажать на курок. Это была не просто пуля. Это была пуля, которой попали прямо в нее,
– говорила Валентина на похоронах дочери.
В комментарии BBC на похоронах Матильды ее тетя Лина Черных сказала, что еврейская община права, требуя более решительных действий для борьбы с антисемитизмом – и она сама этого хочет. Однако женщина отметила, что Матильда была радостным ребенком, который везде распространял любовь, и призвала общину делать то же самое в ее честь.
В последние дни лидеры еврейской общины предполагали, что теракт в Сиднее стал неизбежным следствием того, что Австралия не справляется с ростом антисемитизма. Атака в воскресенье стала самым смертоносным инцидентом в стране с 1996 года, когда во время резни в Порт-Артуре стрелок убил 35 человек.
Что известно о теракте на пляже Бонди-Бич?
- 14 декабря двое террористов, стоя на пешеходном мосту, расстреляли людей, собравшихся на празднование Хануки.
- Погибли по меньшей мере 16 человек, в частности один из нападавших, десятки получили ранения.
- Полиция Австралии квалифицировала инцидент как теракт и акт антисемитизма.
- Нападавшими оказались отец и сын – Саджид и Навид Акрам. Отец погиб на месте, сын сейчас в критическом состоянии в больнице. Саджид Акрам имел лицензию на огнестрельное оружие с 2015 года и шесть зарегистрированных единиц. В машине нападавших полиция также нашла флаги ИГИЛ.
- Среди погибших был 87-летний Алекс Клейтман, эмигрант из Украины и уцелевший во время Холокоста, который прожил в Австралии почти 60 лет.
- В результате теракта в Сиднее погиб уроженец Ужгорода Тибор Вицен во время зажигания первой ханукальной свечи.