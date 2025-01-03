ФБР предупредило об угрозе повторных терактов в США, –ABC

ФБР и Министерство внутренней безопасности США предупредили правоохранительные органы о риске повторения терактов. В бюллетене, разосланном американским правоохранителям, отмечается, что повышенное внимание следует уделять возможным имитаторам, которые могут действовать по примеру последних нападений.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ABC News. Американские правоохранители готовятся к возможным атакам-имитаторам.

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США под угрозой терактов

Особую опасность представляют атаки с применением транспортных средств, что давно пропагандируются террористическими организациями, в частности ИГИЛ.

По данным ABC, в последние месяцы группировка активизировала призывы к своим сторонникам организовывать таранные атаки с массовыми жертвами, особенно после начала конфликта между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года.

Что советует ФБР

Правоохранительные органы получили список подозрительных признаков, которые могут свидетельствовать о подготовке к атакам:

слежка за объектами или людьми;

использование поддельных документов;

оформление кредитов для аренды транспортных средств.

Последние теракты в США

К слову, 1 января в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Cybertruck у входа в отель Trump Las Vegas. В результате инцидента есть погибший и несколько раненых. Полиция, как и миллиардер Илон Маск, не исключают версию теракта.

В тот же день в Новом Орлеане авто въехало в толпу, после чего произошла стрельба. У нападавшего обнаружили флаг террористической группировки ИГИЛ, что подтвердило версию террористической атаки.

