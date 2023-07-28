Огненное облако смерти: о термобарическом оружии, которым Россия убила украинцев в Еленовке

Многие детали российского преступления в Еленовке еще не раскрыты. В то же время предварительно известно, что оккупанты убили украинских военнопленных в Еленовке с помощью реактивного термобарического гранатомета. 24 Канал рассказывает все, что известно об этом страшном оружии.

28 июля 2022 года Россия совершила свое очередное военное преступление – убила пленных украинских воинов, удерживаемых на территории бывшей исправительной колонии №120 в Еленовке, что в Донецкой области. Оккупанты пытались выдать массовое убийство украинцев за результат попадания снарядов ВСУ, но их ложь была разоблачена. В настоящее время следствие после проведения многочисленных экспертиз установило, что россияне расстреляли пленников из термобарического гранатомета.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в ответ на официальный запрос журналистов Суспильного.

Спутниковый снимок колонии в Еленовке после взрыва / фото с твиттера Christopher Miller

Что такое термобарический боеприпас?

Это боеприпасы, заполненные высокотемпературным взрывчатым веществом высокого давления. Другое название – "вакуумные бомбы". Его часто используют журналисты, хотя правильно употреблять именно термобарическое оружие.

Снаряд можно запустить, как ракету или сбросить с самолета как бомбу, или из гранатомета. При попадании в цель первый заряд взрывчатого вещества вскрывает контейнер и распыляет горючую смесь в виде облака. Облако может проникнуть в любые прорези зданий или оборонительные сооружения, которые не закрыты герметично.

Затем второй заряд поджигает облако, в результате чего образуется огромный огненный шар, мощная взрывная волна и вакуум, поглощающий весь окружающий кислород.

Термобарические снаряды создают температуру в несколько тысяч градусов и выжигают весь кислород из окружающего воздуха (как бы всасывая его), образуя вакуум, далее продуцируя мощный взрыв и большую волну давления (более 10 атмосфер), что может иметь огромные разрушительные последствия.Взрыв мощного термобарического боеприпаса с расстояния 2 километра / U.S. Navy

Похоже, именно такую страшную казнь оккупанты придумали для пленных защитников Украины. Тогда в Еленовке в пламени погибли более 50 человек (возможно, 57 погибших). Точное количество погибших неизвестно, как и количество раненых. Россия до сих пор не допускает к месту совершения собственного преступления международных экспертов.

Из чего стреляют термобарическими бомбами

Термобарическими снарядами стреляют русские системы:

ТОС "Солнцепек" и "Буратино",

"Смерч" (работают как РЗСО),

ПТРК "Хризантема" и другие.

Есть на вооружении россиян авиационные бомбы с термобарическими начинками. Самая мощная из них – это ОДАП-500П, сравнимая даже с ядерными боевыми зарядами. Также термобарические боеприпасы используют российские противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и другие.



ОДАП-500П / фото росСМИ

Эта технология применяется в ручных гранатометах (самый известный – еще советский реактивный пехотный огнемет РПО "Шмель". Россияне активно использовали его в Афганистане – жаргонное название "шайтан-труба", а затем в Чечне и по всей России во время криминальных разборок это стало частью тамошнего фольклора и даже проникло в литературу.



РПО "Шмель" / фото росСМИ

У него вчера "стрелка" была с чеченами. Как раз у твоего дома, кстати. Он на двух машинах подкатил с бойцами, достойно. Думал, как у людей будет. А эти годы за ночь окоп вырыли на холме напротив. И, как он подъехал, долбанули из двух огнеметов "Шмель". А это дело страшное. Дает объемный взрыв с температурой в две тысячи градусов. У Вовчика машина бронированная была, только она от нормальных людей бронированная, а не от уродов,

– отрывок из романа Пелевина 1999 года "Generation "П".

Впоследствии Россия активно использовала термобарические снаряды в Сирии.



Как работает термобарическая бомба / инфографика BBC Украина

РПО-А "Шмель" – основные характеристики

Разработано – 1984 год;

1984 год; Калибр – 93 миллиметра;

93 миллиметра; Эффективная дальность выстрела – 200 метров (в идеальных условиях);

200 метров (в идеальных условиях); Максимальная дальность полета капсулы 1000 метров;

1000 метров; Масса огнемета – 11 килограммов;

11 килограммов; Масса смеси в капсуле – 2,1 килограмма;

2,1 килограмма; Длина огнемета – 920 миллиметров;

920 миллиметров; Скорость полета боеприпаса – 125 метров в секунду;

125 метров в секунду; Время перевода из походного положения в боевое 30 секунд.



Огнемет РПО-А "Шмель" во время испытания россиянами / фото росСМИ

Площадь поражения термобарического боеприпаса ПРВ-А

на открытой местности – 50 квадратных метров;

в помещениях – до 80 квадратных метров.

Это оружие – идеально для атаки на ДОТы или бункеры, БТР с открытыми люками и т.д. Закрытые цели поражаются из-за резкого перепада давления без разрушения бронеперегородок, если они не герметизированы.

Похоже, россияне решили применить "Шмеля" именно против беззащитных украинцев. Фактически это была казнь.

Россия продолжает убивать

К сожалению, теракт в Еленовке – не единственное преступление россиян, совершенное при использовании термобарического оружия.

Для России использование такого оружия – древняя традиция. Активисты организации Human Rights Watch неоднократно фиксировали применение термобарических боеприпасов россиянами в Чечне против своих граждан. Тогда это россиянам сошло с рук, и они не были наказаны.

Обстрел россиянами с ТОС-1А позиций ВСУ

Использование термобарических зарядов в гранатометах или гранатах не подпадает под Женевские конвенции. Тем не менее,Несмотря на то, что Россия является участником Конвенции о конкретных видах обычного оружия (ССW – одна из Женевских конвенций), что запрещает использование термобарических боеприпасов, оккупанты их активно используют с первых дней вторжения. В частности, этим оружием россияне обстреливали гражданские кварталы Харькова. 28 февраля 2022 года Россия сбрасывала термобарические бомбы на Ахтырку, через несколько дней термобарические бомбы враг сбрасывал на Чернигов.

Огнеметные системы с термобарическими снарядами россияне активно применяют постоянно, однако сейчас силы обороны Украины заставили врага уменьшить количество таких обстрелов. Как так получилось – огнеметные системы стали приоритетными целями для ВСУ.

В настоящее время официально подтверждено уничтожение минимум 7 ТОС-1А "Солнцепёк" – для России это большая потеря, ведь дорогие машины являются искусственным товаром, потерю которых сложно восстановить в условиях санкций.



Российские термобарические ракетные установки ТОС-1А / фото росСМИ

Трофейный ТОС-1А на службе ВСУ возвращает долги:

Видео уничтожения "Солнцепеков" есть в сети и это всегда эффектно. А еще позволяет русским экипажам этих машин самим почувствовать, как работает термобарическое оружие. Это позволяет оккупантам эффективно готовиться к концу.