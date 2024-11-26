В Тернопольской области из-за атаки "Шахедами" вводятся сетевые ограничения
Российская армия ночью 26 ноября атаковала "Шахедами" регионы Украины. Под прицел врага попал Тернополь.
Из-за беспилотной атаки на энергетическую инфраструктуру там вводятся сетевые ограничения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Тернопольоблэнерго".
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Россияне атаковали "Шахедами" Тернопольскую область
Ночью 26 ноября российские оккупанты атаковали ударными БПЛА Тернопольскую область. Утром в АО "Тернопольоблэнерго" обратились к жителям региона. Там предупредили о введении сетевых ограничений в области.
Из-за массированной дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру вынужденно вводятся сетевые ограничения в Тернопольской области для потребителей. Детали позже,
– говорится в сообщении.
Напомним, что взрывы в Тернополе прогремели около 1 часа ночи 26 ноября. Известно, что тогда в домах исчез свет. Уже в 01:49 в Тернополе снова прогремел взрыв.
Около трех часов ночи в Тернополе снова прогремели взрывы. В ОВА заявили, что в области работает ПВО. Там сообщали о выяснении объема повреждений и устранения последствий.