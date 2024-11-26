Через дронову атаку на енергетичну інфраструктуру там вводяться мережеві обмеження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АТ "Тернопільобленерго".

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Росіяни атакували "Шахедами" Тернопільщину

Вночі 26 листопада російські окупанти атакували ударними БпЛА Тернопільську область. Зранку в АТ "Тернопільобленерго" звернулися до жителів регіону. Там попередили про введення мережевих обмежень в області.

Через масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру вимушено вводяться мережеві обмеження у Тернопільській області для споживачів. Деталі згодом,

– ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вибухи в Тернополі пролунали близько 1 години ночі 26 листопада. Відомо, що тоді в будинках зникло світло. Вже о 01:49 у Тернополі знову пролунав вибух.

Близько третьої години ночі у Тернополі знову пролунали вибухи. В ОВА заявили, що в області працює ППО. Там повідомляли про з'ясування обсягу пошкоджень і усунення наслідків.