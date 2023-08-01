В Тернополе мужчины устроили застолье в укрытии на остановке: как их наказали

Двое жителей Тернополя устроили застолье прямо в укрытии, расположенном у железнодорожного вокзала. Нарушителей уже привлекла к ответственности полиция.

На днях стражи порядка задокументировали факт нецелевого использования укрытия. Как выяснилось, там двое мужчин распивали алкоголь.

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Мужчин привлекли к административной ответственности

В полиции отметили, что регулярно проводят проверку укрытий и бетонно-блочных сооружений, предназначенных для пребывания граждан во время воздушной тревоги.

В ходе отработки сотрудники Тернопольского районного управления полиции обнаружили, что два человека – жители областного центра – в мобильном укрытии распивали алкогольные напитки,

– отметили в ГУ НП.

Добавили, что оба нарушителя привлечены к административной ответственности по статье "Распитие алкогольных напитков в запрещенных местах".

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Согласно санкции 178 статьи КУоАП, за распитие алкоголя грозит предупреждение или до 85 гривен штрафа.

Заметим, что в Украине проводятся проверки укрытий. По состоянию на конец июня проверили 63 тысяч защитных сооружений. Из них 77% готовы к использованию, сообщил премьер Денис Шмыгаль.