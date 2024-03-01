В Тернопольской области после потери сознания умер мужчина: ему стало плохо в ТЦК

В Тернопольской области в больнице внезапно умер 49-летний мужчина. В медицинское учреждение его доставили из Территориального центра комплектования.

Именно в ТЦК и СП в городе Бучач мужчина потерял сознание. Сейчас правоохранители изучают обстоятельства этого инцидента.

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В Тернопольской области мужчина умер после потери сознания

В полиции Тернопольской области рассказали, что 27 февраля около 17 часов мужчину без сознания каретой скорой помощи доставили в местную больницу с территории роты охраны местного ТЦК, что по улице Подгаецкой в Бучаче. По предварительным данным, медики диагностировали у мужчины приступ судорог, в анамнезе – эпилепсию.

Во время осмотра тела умершего видимых телесных повреждений и следов насильственной смерти не было обнаружено,

– отметили правоохранители.

Полицейские направили тело мужчины на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Сведения об инциденте были официально внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве с примечанием, что указывает на возможность естественных причин смерти мужчины.

Об этом событии высказался начальник ГУ Национальной полиции в Тернопольской области Сергей Зюбаненко. Он отметил, что в рамках расследования этого уголовного производства проведут полную, всестороннюю и объективную проверку, чтобы выяснить обстоятельства смерти мужчины.

"Следователи опрашивают свидетелей, очевидцев происшествия, медиков, родственников потерпевшего", – сказал полицейский.

После того как об инциденте стало известно, по данным издания "20 минут", в Бучаче около 50 человек пришли к зданию городского совета и требовали, чтобы к ним вышли работники ТЦК и городской власти. На месте присутствовали военком и полиция.

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