Вода подступает к населенным пунктам: могли подорвать дамбу Кураховского водохранилища

В результате повреждения Терновской дамбы Кураховского водохранилища фиксируют подъем воды в селах, расположенных вдоль течения реки Волчья. Сейчас из-за обстрелов осмотреть дамбу невозможно.

Вода подступает к населенным пунктам Великоновоселковской общины, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильное Донбасс.

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Что известно о подрыве дамбы

Начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун говорит, что в населенных пунктах Великоновоселковской общины открываются шлюзы через которые вытекает вода. На основе этого констатируют то, что дамба, вероятно, повреждена.

Нам известно, что идет вода по селам, расположенным у Терновской дамбы. Характер повреждения, критичность подтвердить не можем. Осмотр дамбы не можем осуществить из-за постоянных обстрелов по состоянию на сейчас,

– говорит Падун.

Младший сержант, командир отделения 24 ОШБ Айдар Станислав Бунятов (Осман) также сообщил, что в результате подрыва Кураховской дамбы подтоплены села в направлении Багатыра. Сейчас дороги еще пригодны для использования. Однако есть определенные нюансы и перемещение бронетехники по грунтовым дорогам вокруг этих населенных пунктов ограничено.

Отметим, что Кураховское водохранилище расположено на реке Волчья, исток которой возле села Прогресс. Водохранилище создали, чтобы охлаждать Кураховскую ТЭС.

В последнее время интенсивность российских атак на Кураховском направлении увеличилась. Вероятно, россияне хотят окружить украинские силы в Курахово. Для этого они пытаются перерезать логистику украинских Сил обороны.