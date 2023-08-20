Готовы обменять Белгород, – Зеленский отреагировал на предложение уступок ради членства в НАТО

Украине до сих пор поступают предложения уступить определенные территории. Однако наше государство готово обменять разве что Белгород.

Об этом во время пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский. Сегодня он находился в Дании, где встретился с премьер-министром Мэтте Фредериксен, сообщает 24 Канал.

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Украина готова уступить Белгород

Недавно руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенссен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на временно оккупированные Россией территории.

Зеленского спросили, согласен ли он с таким мнением. Но глава государства предложил гораздо лучший вариант.

Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО,

– заявил украинский лидер.

Отметим, что во время пресс-конференции премьер Дании объявила о передаче Киеву истребителей F-16. Она намекнула, что наше государство может получить первые 6 самолетов к началу 2024 года.

По словам Фредериксен, в 2024 году Украина получит от Дании еще 9 F-16. Остальные заявленные истребители Копенгаген передаст уже в 2025 году.

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Кратко о скандальном заявлении представителя НАТО