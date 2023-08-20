Готовы обменять Белгород, – Зеленский отреагировал на предложение уступок ради членства в НАТО
Украине до сих пор поступают предложения уступить определенные территории. Однако наше государство готово обменять разве что Белгород.
Об этом во время пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский. Сегодня он находился в Дании, где встретился с премьер-министром Мэтте Фредериксен, сообщает 24 Канал.
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Украина готова уступить Белгород
Недавно руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенссен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на временно оккупированные Россией территории.
Зеленского спросили, согласен ли он с таким мнением. Но глава государства предложил гораздо лучший вариант.
Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО,
– заявил украинский лидер.
Отметим, что во время пресс-конференции премьер Дании объявила о передаче Киеву истребителей F-16. Она намекнула, что наше государство может получить первые 6 самолетов к началу 2024 года.
По словам Фредериксен, в 2024 году Украина получит от Дании еще 9 F-16. Остальные заявленные истребители Копенгаген передаст уже в 2025 году.
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Кратко о скандальном заявлении представителя НАТО
- Руководитель аппарата генсека НАТО Стиан Йенссен недавно предположил, что Украина может стать членом Альянса, если отдаст России уже захваченные территории.
- Он не утверждал, что это поможет закончить войну и дать нашему государству членство, а лишь предположил, что это может быть одной из частей завершения войны, развязанной Кремлем.
- В МИД Украины резко отреагировали на такое заявление. В ведомстве подчеркнули, что подобного рода разговоры "совершенно неприемлемы". Также глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет отказываться от своих территорий для вступления в НАТО.
- Другой представитель НАТО заверил, что Альянс будет поддерживать Украину. Кроме этого, генсек Йенс Столтенберг также заверил в поддержке. По его словам, только украинцы должны решать, когда начинать переговоры.