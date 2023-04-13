Возле энергоблока ЗАЭС взорвалась российская мина

13 апреля 2023, 13:33
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Источник:

телеграмм-канал Энергодар

Российские террористы продолжают пренебрегать ядерной безопасностью. У одного из энергоблоков Запорожской АЭС взорвалась вражеская мина.

По информации источников в Энергодаре, у машинного зала 4-го энергоблока раздался взрыв. Оккупанты заявили, что сдетонировала их мина.

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На территории ЗАЭС прогремел взрыв

Захватчики продолжают превращать ЗАЭС в военную базу. Россияне минируют периметр вокруг станции. Такие действия врага, конечно, не могут не иметь последствий.

У машинного зала 4-го энергоблока прогремел взрыв. Соответствующее сообщение распространил Энергоатом. Как заявили сами ядерные террористы, сдетонировала их мина.

Звуки взрыва слышали украинские атомщики, продолжающие работать на ЗАЭС. Однако россияне пытались "успокоить" работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ,
– отметили в Энергодаре.

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Оккупанты готовятся к "жесту доброй воли"

  • Накануне в Центре национального сопротивления сообщили, что захватчики готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома" из ЗАЭС.
  • Колаборантов уже предупредили, что скоро может начаться принудительная эвакуация. Поэтому они и работники "Росатома" должны предоставить список родственников и готовы выехать по первому сигналу.
  • Важно знать, что оккупанты похищают работников АЭС для "профилактических бесед" в пыточных, чтобы те брали российские паспорта.
Автор: Юлія Лобурак