Возле энергоблока ЗАЭС взорвалась российская мина
Источник:телеграмм-канал Энергодар
Российские террористы продолжают пренебрегать ядерной безопасностью. У одного из энергоблоков Запорожской АЭС взорвалась вражеская мина.
По информации источников в Энергодаре, у машинного зала 4-го энергоблока раздался взрыв. Оккупанты заявили, что сдетонировала их мина.
Смотрите также В сопровождении российских военных: глава МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС
На территории ЗАЭС прогремел взрыв
Захватчики продолжают превращать ЗАЭС в военную базу. Россияне минируют периметр вокруг станции. Такие действия врага, конечно, не могут не иметь последствий.
У машинного зала 4-го энергоблока прогремел взрыв. Соответствующее сообщение распространил Энергоатом. Как заявили сами ядерные террористы, сдетонировала их мина.
Звуки взрыва слышали украинские атомщики, продолжающие работать на ЗАЭС. Однако россияне пытались "успокоить" работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ,
– отметили в Энергодаре.
Смотрите также Есть 2 варианта: политолог сказал, как МАГАТЭ может изменить ситуацию на Запорожской АЭС
Оккупанты готовятся к "жесту доброй воли"
- Накануне в Центре национального сопротивления сообщили, что захватчики готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома" из ЗАЭС.
- Колаборантов уже предупредили, что скоро может начаться принудительная эвакуация. Поэтому они и работники "Росатома" должны предоставить список родственников и готовы выехать по первому сигналу.
- Важно знать, что оккупанты похищают работников АЭС для "профилактических бесед" в пыточных, чтобы те брали российские паспорта.